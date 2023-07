Stardew Valley-Spielerin verdient 1 Million Gold, ohne die Farm jemals zu verlassen und so hat sie's gemacht

Die Spielerin hat den Bauernhof niemals verlassen.

In Stardew Valley gibt es zahlreiche Aktivitäten, denen Spieler*innen nachgehen können. Sie können beispielsweise angeln, in Minen nach seltenen Erzen suchen oder die Stadtbewohner*innen näher kennenlernen, um unter ihnen die große Liebe zu finden.

Doch eine Spielerin hat sich selbst die Beschränkung auferlegt, dass sie die Farm nicht verlassen darf. Im Reddit-Forum teilt sie ihre Erfahrungen und wie sie es geschafft hat, an eine Million Gold zu kommen, ohne einen Fuß in die Umgebung zu setzen.

Der Bauernhof in Stardew Valley als Geldquelle

Wie sah der Tag der Spielerin aus? Sie stand auf, goss ihre Pflanzen, hackte ein paar Bäume und ging dann wieder ins Bett. Dieser Gameplay-Loop machte ihr mehr Spaß als einen Rundgang in der Stadt oder einen Ausflug in die Minen zu unternehmen.

Mit der Zeit baute sie sich sogar noch 30 Sprinkler, die ihr die Arbeit beim Bewässern abnahmen. An das dazugehörige Erz kam die Spielerin dadurch, dass sie als Layout für den Bauernhof den Ecken-Hof wählte. Bei diesem Hof-Typ finden sich nämlich in der unteren rechten Ecke Erze.

Dank des Hof-Typs kam die Spielerin außerdem an besondere Samenarten. Oben links gibt es nämlich eine Ecke mit speziellem Unkraut, durch die die Spielerin an Gemischte Saat kam. In den Bildern ist das spezielle Unkraut sogar zu sehen:

Wie lange hat die Spielerin gebraucht, um eine Million Gold zu verdienen? Laut eigenen Angaben war die Spielerin 40 Stunden in Echtzeit und sieben Jahre im Spiel damit beschäftigt, das Geld zusammenzutragen.

Die ersten 700.000 Gold haben rund fünf Jahre im Spiel verschlungen. Danach konnte sich die Spielerin einen Saatguterzeuger bauen, der Saatgut aus geernteten Nutzpflanzen extrahiert. Dadurch konnte sie die Einnahmen sprungartig erhöhen, weshalb sie für die restlichen 300.000 Gold nur zwei Ingame-Jahre benötigte.

Hätte sie den Hof verlassen, wäre das Prozedere schneller verlaufen. Mit der Angel gibt es nämlich noch die Möglichkeit, Fische auf dem Hof zu fangen und sie für Gold zu verkaufen. Allerdings gibt es die Angel nur bei Willy, der außerhalb der Farm seinen Laden eröffnet hat.

Außerdem verpasst die Spielerin dadurch, die NPCs in der Stadt näher kennenzulernen und eine*n Auserwählte*n zum Heiraten zu finden. Ein anderer Fan hat beispielsweise erklärt, wieso das kleine Schattenmonster ein toller Kandidat wäre.

Aktuell warten Spieler*innen auf das Update 1.6. Der Entwickler von Stardew Valley, ConcernedApe, hat bereits einige Inhalte angekündigt.

So soll es beispielsweise ein neues Festival und neue Items geben. Die Bewohner*innen werden mehr zu erzählen haben. Abseits davon wird es noch einige Geheimnisse geben, denen wir begegnen dürfen.

Bislang hat der Entwickler noch nicht verraten, wann das Update erscheinen wird. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, erfahrt ihr davon auf GamePro.

Was haltet ihr von der Idee, das Spiel nur auf dem Bauernhof zu verbringen?