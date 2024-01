Stardew Valley: Diese praktische Mechanik habe ich 200 Stunden übersehen – und jetzt will ich nicht mehr drauf verzichten

Nach über 200 Stunden im Spiel hat Samara was Neues gelernt.

Ich habe sehr viel Zeit im Sternentautal verbracht. Auf meinem ersten Stardew Valley-Spielstand habe ich so ziemlich alles gemacht, was es im Spiel gibt, wie beispielsweise die Bündel fürs Gemeindehaus komplettiert und die Ingwerinsel erkundet. Danach habe ich neue Spielstände angefangen und sogar die unterschiedlichsten Mods ausprobiert.

Während der ganzen Zeit in der Farm Sim ist mir aber eine grundlegende und nützliche Funktion völlig entgangen. Sie ist aber auch – besonders beim Spielen mit Controller oder auf einem Handheld – richtig leicht zu übersehen.

Gar nicht so leicht zu entdecken

Aber um was geht es denn nun eigentlich? Ganz einfach: Alle Items, die ich verkaufen wollte, habe ich bisher ausschließlich in die Versandkiste auf meiner Farm gestopft. Also genau so, wie es mir Bürgermeister Lewis zu Anfang erklärt hat.

Als meine Kolleg*innen mir dann eröffneten, dass ich Gegenstände auch in den Läden der Stadt verkaufen könne, bin ich aus allen Wolken gefallen. Falls das Spiel diese Mechanik mal erklärt hat, habe ich wohl gerade in dem Moment nicht aufgepasst. So oder so ist es aber beim Zocken kaum ersichtlich, dass das möglich ist.

Spreche ich beispielsweise Pierre im Supermarkt oder Marlon in der Abenteuergilde an, dann öffnet sich nicht etwa ein Menü mit "Kaufen", "Verkaufen", sondern ich lande einfach direkt im Sortiment des Händlers, was mir suggerierte, dass hier nur gekauft wird.

Will ich auf dem Steam Deck, meiner bevorzugten Plattformen für das Spiel, selbst was verkaufen, gibt es zwei Möglicheiten: Entweder ich scrolle erst mal komplett im Sortiment des Händlers nach unten. Dann kann ich von dort aus mit noch einem Tastendruck nach unten in mein Inventar gelangen.

Oder ich nutze die Trigger, um zwischen Sortiment und meinem Inventar hin- und herzuspringen. Eine Aufforderung, dass das geht, wird allerdings nirgends angezeigt und den Verkaufspreis sehe ich nur, wenn ich einen passenden Gegenstand auswähle.

Hätte ich aktiv nach der Möglichkeit gesucht, Items an Händler zu verkaufen, wäre ich sicher schon früher darauf gekommen. Beim Spielen mit dem Maus Cursor wäre ich womöglich ebenfalls leichter darauf gestoßen. So habe ich eben einfach hingenommen, dass das nicht möglich ist.

Samara Summer Wenn Samara sich von Soulslikes und Horror erholt, greift sie sehr gerne zu Farm Sims, die sie inzwischen am liebsten stundenlang gemütlich auf dem Steam Deck OLED zockt. Stardew Valley und unterschiedliche Story of Seasons-Teile gehörten zu den ersten Genre-Vertretern, die sie für sich entdeckt hat. Im letzten Jahr haben sie vor allem Roots of Pacha und Coral Island begeistert.

Warum ich die Funktion jetzt extrem praktisch finde

Eigentlich habe ich das Verkaufen an Händler nie vermisst und wohl darum auch nie ausprobiert, ob das doch irgendwie geht. Aber jetzt, da ich weiß, dass es die Möglichkeit gibt, möchte ich sie nicht mehr missen. Nützlich ist sie gleich aus mehreren Gründen:

Ist mein Inventar voll oder mir fehlen nur noch ein paar läppische Goldstücke für eine Neuanschaffung, dann muss ich jetzt nicht zu meiner Versandkiste zurückrennen oder gar erst schlafengehen, bevor meine Lieferung bezahlt wird.

Außerdem gibt es Items, die sich in der Kiste gar nicht zu Geld machen lassen und die ich bisher entweder weggeschmissen oder Nimmerwiedersehen in einer normalen Truhe eingelagert habe. Das ist bei der Kampfausrüstung der Fall: Stiefel und Schwerter kann ich in der Versandkiste nicht loswerden, die Abenteurergilde nimmt sie mir aber durchaus ab.

Wir können nämlich nicht alle Gegenstände in jedem Shop verhökern. Das geht immer nur mit den passenden Items: Im Gemischtwarenladen werde ich beispielsweise überschüssiges Saatgut oder Setzlinge los. Warte nur, Pierre, jetzt ziehe ich dir dein Geld aus den Taschen!

Nutzt ihr die Funktion häufig und welche anderen Features habt ihr in Farm Sims schon selbst übersehen?