In Moonlight Peaks geht es magisch zu.

In Farming Simulationen wie Stardew Valley und Co. geht es normalerweise darum, den Tag möglichst effizient zu nutzen, für Bauernhof-Arbeit, Erkundung und natürlich auch soziale Interaktion. In Moonlight Peaks ist das etwas anders. Ja, es gibt zwar auch die übliche Hofarbeit und Dating, aber als Vampir machen wir dafür die Nacht zum Tag.

Und bei den Singles stehen nicht nur Menschen, sondern auch Hexen, Werwölfe und Merjungfrauen zur Wahl. Wir haben Chief Executive Officer Yannis Bolman von Entwicklerteam Little Chicken mit unseren Fragen zum Spiel gelöchert.

Bauernhofleben mit friedlichen Vampir*innen

Moonlight Peaks ist eine Stardew Valley-Alternative mit klarem Urban Fantasy-Einschlag. Wir selbst schlüpfen in die Rolle eines Vampirs oder einer Vampirin. Im Editor können wir unsere Figur bearbeiten, der Ausgangscharakter ist dabei genderneutral.

Der gängige Begriff "Blutsauger*in" passt aber nicht ganz zur Lebensweise der Kreatur, die wir im Spiel verkörpern. Bolman verrät dazu:

In Moonlight Peaks dreht sich alles darum, als Vampir ein Leben zu führen, bei dem wir anderen keinen Schaden zufügen. Also kein wahlloses Dorbewohner*innen-Beißen. Wir wollen, dass die Dinge gemütlich bleiben.

Eine Ausnahme gibt es jedoch, wie der Entwickler erklärt: Sind wir einem Charakter nahegekommen, gibt es zusätzlich zur Hochzeit auch noch die Option, unseren Bund auf eine zusätzliche Weise zu besiegeln: nämlich, indem wir die Person mit einem Biss in einen unserer Art verwandeln.

Das sind die Charaktere in Moonlight Peaks.

Erst mal zu diesem Punkt zu kommen, kann jedoch etwas knifflig sein, je nachdem, auf wen wir ein Auge geworfen haben. Gerade Hexen und Werwölfe können, wie Bolman berichtet "ziemlich stur" sein. Wir müssen uns also ins Zeug legen, aber immerhin können wir grundsätzlich alle Charaktere daten, egal, welches Geschlecht wir spielen.

Eine magische Farm Sim

Magische Kreaturen und Zauber spielen in Moonlight Peaks an allen Ecken und Enden eine Rolle. Der Entwickler verspricht, dass sich das vampirische Leben auch in den Spielmechaniken spiegeln wird. Wir können beispielsweise das Gemüse, das wir anpflanzen, verfluchen und Tränke brauen.

Außerdem trainieren wir im Spielverlauf auch unsere übernatürlichen Fähigkeiten. Dazu gehören beispielsweise Gestaltwandlung oder besondere Sinne.

In Moonlight Peaks treffen wir allerlei magische Wesen.

Anders als in anderen Farm Sims müssen wir das alles während der Dunkelheit erledigen, schließlich bekommt Licht Vampiren bekanntlich nicht allzu gut. Bolman führt diesbezüglich aus:

Wenn der Morgen kommt, müsst ihr zu eurem Sarg rennen, um sicherzustellen, dass ihr nicht das Bewusstsein verliert.

Aber keine Sorge: Wir zerfallen glücklichweise nicht gleich zu Staub, wenn wir es nicht mehr rechtzeitig schaffen, sondern werden wirklich nur ohnmächtig. Also genauso, wie wenn wir uns bei anderen Farm Sims nicht rechtzeitig in die Heia begeben.

Übrigens können wir natürlich nicht nur unsere Spielfigur anpassen, sondern sollen uns auch die perfekte Gothic-Idylle auf der Vampir-Farm schaffen. Dafür stehen jede Menge süß-gruselige Deko-Accessoires bereit.

Wann und auf welchen Plattformen erscheint Moonlight Peaks? Die Entwicklung ist, wie wir erfahren haben, noch in einem frühen Stadium. Daher will sich das Team bisher noch nicht auf einen Release-Termin festlegen. In diesem Jahr dürft ihr nicht mehr mit dem Spiel rechnen. Auch bei den Plattformen gibt es noch keine endgültige Gewissheit, aber Little Chicken denkt bisher vor allem an PC und Nintendo Switch.

Fazit der Redaktion Samara Summer

@Auch_im_Winter Die Prämisse von Moonlight Peaks finde ich schon mal richtig spannend, schließlich zocke ich nicht nur gerne Cozy Games, sondern bin auch großer Horror-Fan. Da spricht mich das Urban Fantasy-Konzept natürlich sofort an, auch wenn es in diesem Spiel nicht blutrünstig zugehen wird. Ich freue mich außerdem über die Entwickler-Aussage, die Farm Sim möglichst inklusiv gestalten zu wollen und hoffe, dass die Umsetzung dessen auch überzeugen kann. Das gilt übrigens ganz generell für den gesamten Titel: Ein interessantes Konzept alleine reicht natürlich nicht. Ich bin daher gespannt auf den ersten Trailer und natürlich noch mehr, ob die Entwicklung glattläuft und das fertige Spiel sich dann auch beweisen kann.

Wie gefällt euch das Urban Fantasy-Konzept dieser Farm Sim?