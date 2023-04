Roots of Pacha macht Stardew Valley Konkurrenz, beispielsweise mit süßen Mammut-Babys.

Genre: Farm-Simulation Modi: Singleplayer, Online-Koop Sprache: deutsche Texte Entwickler: Soda Den Publisher: Crytivo Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC PC-Release (Early Access): 25. April 2023

Ab morgen könnt ihr euch mit Mammut-Babys und Wölfen anfreunden, Büffel und Strauße reiten - auch in Wettrennen - sowie gemütlich eure Felder bestellen, bahnbrechende Erfindungen vorantreiben oder einfach ein bisschen tanzen und flirten.

Das alles ist möglich in der Landwirtschaftssimulation Roots of Pacha, die euch zunächst im Early Access für PC (später auf Konsolen) auf einen heruntergekommenen Bauernhof in die Steinzeit schickt. Und nachdem wir 10 Stunden mit unserem Clan gearbeitet und gefeiert haben, möchten wir ihn nicht mehr missen und denken, dass die Lebenssimulation eine richtig, richtig gute Stardew Valley-Alternative ist.

Das ist Roots of Pacha

Habt ihr schon mal in einer der typischen Farming Sims wie Stardew Valley oder Story of Seasons (Harvest Moon) einen Hof auf Vordermann gebracht, wisst ihr, was euch ungefähr in Roots of Pacha erwartet. Trotzdem sticht der Titel aus der Masse heraus, allein schon mit dem frischen Setting, aber auch mit einigen tollen Ideen, die sich besonders wholesome und charmant anfühlen.

Hier könnt ihr euch den neuen Gameplay-Trailer anschauen:

3:01 Roots of Pacha - Das Steinzeit-Stardew Valley hat endlich einen Release-Termin

Die neue Sim setzt vor allem auf ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Statt allein auf eurer Farm herumzusitzen und regelmäßig ins Dorf zu wandern, lebt ihr mitten in einem wuseligen Clan. Ihr füllt nicht eure eigene Lieferkiste mit angebauten Feldfrüchten oder euren tierischen Erzeugnissen und kassiert dafür Geld, sondern spendet es in einer Gemeinschaftsbox für alle Waren der Stammes.

Was ihr beisteuert, dient gleich zwei Zwecken: Zum einen bekommt ihr selbst Punkte, die ihr für Werkzeuge, schicke Kleidung wie einen Katzen- oder Bärenhut, Möbel oder vieles mehr eintauschen könnt (also ähnlich wie Geld). Zum anderen tragt ihr aber auch zum Clan-Wohlstand bei. Steigt dieser, gehen die Pachans automatisch neue Projekte an, die das Dorfleben verbessern.

Textsprache: Wir konnten die Sim übrigens bisher nur mit englischer Textsprache testen, aber inzwischen gibt es auch die deutsche.

Das sind einige der wichtigsten Features von Roots of Pacha: Charaktererstellung: Ihr könnt das Aussehen und den Namen eurer Hauptfigur anpassen.

Ihr könnt das Aussehen und den Namen eurer Hauptfigur anpassen. Felder bestellen: Die Samen dafür müsst ihr nicht kaufen, sondern könnt sie in der Spielwelt sammeln. Ihr müsst an jedem trockenen Tag gießen und könnt eure Werkzeuge zur Feldarbeit verbessern.

Die Samen dafür müsst ihr nicht kaufen, sondern könnt sie in der Spielwelt sammeln. Ihr müsst an jedem trockenen Tag gießen und könnt eure Werkzeuge zur Feldarbeit verbessern. Nutztiere halten: Auch eure Tiere müsst ihr nicht kaufen. Ihr zähmt einfach Wildtiere in einem kleinen Rhythmus-Minispiel und ladet sie in euren Stall ein. Fell bekommt ihr beispielsweise von Büffeln und Guanacos (ähnlich wie Lamas), Milch von ziegenähnlichen Tieren. Ihr könnt eure Nutztiere auch reiten, sobald ihr die Technologie erforscht habt.

Auch eure Tiere müsst ihr nicht kaufen. Ihr zähmt einfach Wildtiere in einem kleinen Rhythmus-Minispiel und ladet sie in euren Stall ein. Fell bekommt ihr beispielsweise von Büffeln und Guanacos (ähnlich wie Lamas), Milch von ziegenähnlichen Tieren. Ihr könnt eure Nutztiere auch reiten, sobald ihr die Technologie erforscht habt. Haustiere halten: Habt ihr eure erste eigene Hütte gebaut, könnt ihr auch Wölfe, Höhlentiger, Hasen und sogar Mammuts zähmen, zu Hause halten und ...streicheln!!!

Habt ihr eure erste eigene Hütte gebaut, könnt ihr auch Wölfe, Höhlentiger, Hasen und sogar Mammuts zähmen, zu Hause halten und ...streicheln!!! Sozialleben und Romanzen: Ihr könnt mit den Clanmitgliedern sprechen, ihnen Geschenke machen und zu manchen auch eine Liebesbeziehung aufbauen.

Ihr könnt mit den Clanmitgliedern sprechen, ihnen Geschenke machen und zu manchen auch eine Liebesbeziehung aufbauen. Technologien entwickeln: Ihr helft den Clanmitgliedern, neue Ideen zu entwickeln und bekommt dafür neue Tools wie eine Saftpresse oder die Möglichkeit, eure Nutztiere zu reiten und sogar Rennen zu bestreiten.

Ihr helft den Clanmitgliedern, neue Ideen zu entwickeln und bekommt dafür neue Tools wie eine Saftpresse oder die Möglichkeit, eure Nutztiere zu reiten und sogar Rennen zu bestreiten. Erkunden: Neben dem Dorf entdeckt ihr einen Wald, eine Steppe, einen Strand, eine Höhle mit mysteriösen Bewohnern und Aufgaben und eine ebenso mysteriöse Dschungel-Kultstätte. An den meisten Orten findet ihr Ressourcen oder trefft auf Tiere und sogar andere Clans.

Neben dem Dorf entdeckt ihr einen Wald, eine Steppe, einen Strand, eine Höhle mit mysteriösen Bewohnern und Aufgaben und eine ebenso mysteriöse Dschungel-Kultstätte. An den meisten Orten findet ihr Ressourcen oder trefft auf Tiere und sogar andere Clans. Koop-Multiplayer: Ihr könnt auch zusammen mit bis zu frei Freund*innen im Koop zocken. Das konnten wir jedoch noch nicht testen.

Quests für neue Technologien

Neue Technologien müssen erst einmal erfunden und erforscht werden. Clan-Mitglieder teilen ihre Ideen mit euch, beispielsweise für das Zähmen von Reittieren und für deren Umsetzung müsst ihr erst mal die nötigen Gegenstände zusammentragen. Für manche dieser Projekte braucht der Clan auch einen gewissen Wohlstand. Die Ideen findet ihr in einem Questlog.

Je nach Komplexität müssen wir nur wenige oder viele Ressourcen liefern.

Der Spielfortschritt basiert stark auf den Quests. Wir hatten in unserer Spielzeit kaum In Game-Tage, in denen wir einfach nur gegossen, geerntet und gemolken haben, sondern waren ständig mit neuen Aufgaben, Interaktionen und Technologien konfrontiert. Dafür war auch nie langwieriger Grind nötig, die Ressourcen waren schnell zusammengetragen. Viel Nützliches können wir einfach sammeln.

Außerdem verfügt Roots of Pacha über einige nützliche Komfort-Features, wie dass ihr euch Quests und Personen, aber auch wilde Tier-Herden und mehr auf der Karte anzeigen lassen könnt.

Fazit der Redaktion

Samara Summer

@Auch_im_Winter Die Prämisse von Roots of Pacha hat mich sofort gepackt, denn ich entspanne nicht nur gerne mit Farm-Spielen, sondern bin auch noch großer Mammut-Fan. Dass ich hier eines als Haustier halten kann, das mich antrötet, wenn ich es streichle, ist schon allein ein Grund für mich, das Spiel zu zocken. Aber auch abseits von den Fellgiganten konnte mich Roots of Pacha in meinen zehn Stunden Spielzeit so richtig überzeugen. Die Sim hat für mich einen ähnlichen Charme wie Stardew Valley und fühlt sich an, wie ein Titel, der mit viel Liebe zu süßen kleinen Details gemacht ist. Außerdem würde ich behaupten, dass das Spiel sogar unter den Farm Sims als besonders cozy heraussticht. Das Gemeinschaftsleben mit und in der Natur fühlt sich harmonisch an. An Regentagen sitzen alle gemeinsam in den Hütten, tanzen und machen Musik. Auch den wilden Tieren kann ich Melodien auf der Flöte vorspielen, bevor ich sie in meinen Stall einlade. Hier und da gibt es aber auch mal Konflikte, wie bei der talentierten Musikerin Ibon, die einfach immer im Schatten des von sich überzeugten "Rockstars" des Clans steht. Das Spielerlebnis fühlt sich außerdem durch die vielen Interaktionen mit den Clan-Mitgliedern, bei denen stets neue Technologien entstehen, kurzweilig an. Außerdem lerne ich sie dadurch besser kennen. Ich bin daher aber auch gespannt, ob das Spiel diese Motivation tatsächlich über so lange Dauer wie Stardew Valley aufrecht erhalten kann, da es doch verhältnismäßig einfach ist, an Verbesserungen zu kommen. Ein bisschen kommt bei mir da die Sorge auf, ob ich nicht zu schnell alles erreiche und sehe. Wenn es jedoch so weitergeht wie bisher, könnte Roots of Pacha Stardew Valley für mich persönlich aber sogar vom Farming-Thron stoßen.

Was haltet ihr von Roots of Pacha? Könnte die Farming Sim was für euch sein?