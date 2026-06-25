Wir wussten ja, dass manche Stardew-Valley-Fans abgefahrene Challenges durchziehen, aber dieser Fan hier hat wirklich den Vogel abgeschossen – bzw. den Fisch

Für manche Spieler ist einen Fisch zu fangen schon zu viel. Für andere wohl nicht.

Über die Jahre hinweg hat Stardew Valley wohl schon alles an Challenges gesehen. Schließlich lässt einem das Spiel viele Freiheiten, sich eigene Ziele zu stecken, auch lange nachdem man alle Events abgeschlossen hat. Doch warum man sich bei einer Challenge ausgerechnet für diese Angel-Herausforderung entscheidet, ist nur schwer nachvollziehbar, wenn man auch nur einmal das entsprechende Minispiel ausprobiert hat.

Fast 56.000 Fische

Auf r/StardewValley präsentiert der User BreadTWB einen Screenshot einer Kiste. Der Inhalt: Jeder Fisch im Spiel gleich 999 Mal. Und als wäre das nicht genug, besitzt jedes einzelne dieser 999 Exemplare auch noch Iridium-Qualität.

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Wer Stardew Valley auch nur etwas gespielt hat, weiß, warum das so abgefahren ist.

Die höchste Qualitätsstufe erreicht ihr nur mit perfekten Fangversuchen. Gerade bei schwierigeren Fischen verlangt das einiges an Übung. Gleichzeitig tauchen viele Arten nur zu bestimmten Jahreszeiten, bei passendem Wetter oder an ganz bestimmten Orten auf. Manche lassen sich sogar ausschließlich zu bestimmten Uhrzeiten fangen.

Mit anderen Worten: Schon einen einzigen perfekten Fang aller Arten in höchster Qualität hinzubekommen, kostet Zeit.

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999 Stück von jedem sind eine ganz andere Liga. Denn das sind fast 56.000 Fische. Dabei ist nicht einmal mit eingerechnet, wie viele Fische in der Verkaufskiste gelandet sind, weil sie entweder eine schlechtere Qualität hatten oder wieder ein Fisch an der Angel hing, von dem bereits 999 Exemplare in der Kiste lagen.

Und fangen wir gar nicht erst mit der gefühlten 80-Prozent-Fangquote für Seetang, alte Zeitungen oder Joja-Cola an.

Die Community fordert Beweise

Entsprechend ungläubig reagierte auch Reddit.

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Einige Nutzer fragten scherzhaft nach dem Therapeuten des Spielers, andere wollten erst einmal Beweise sehen. Der Stardew-Fan reagierte darauf und veröffentlichte mehrere Videos seines Spielstands, um zu zeigen, dass die Sammlung tatsächlich echt ist.

Dadurch werden die Zahlen auch etwas konkreter. Insgesamt hat er über den gesamten Spielstand rund 125.000 Fische gefangen. Für die Challenge investierte er außerdem etwa 1.300 Stunden.

Wir sind überzeugt, dass selbst Willy hier irgendwann einfach entnervt aufgegeben hätte.

Welche Challenge habt ihr euch in Stardew Valley schon einmal vorgenommen?