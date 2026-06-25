Wir wussten ja, dass manche Stardew-Valley-Fans abgefahrene Challenges durchziehen, aber dieser Fan hier hat wirklich den Vogel abgeschossen – bzw. den Fisch

Als wäre es nicht schon nervig genug, jeden Fisch ein einziges Mal zu fangen.

Profilbild von Stephan Zielke

Stephan Zielke
25.06.2026 | 17:00 Uhr

Für manche Spieler ist einen Fisch zu fangen schon zu viel. Für andere wohl nicht. Für manche Spieler ist einen Fisch zu fangen schon zu viel. Für andere wohl nicht.

Über die Jahre hinweg hat Stardew Valley wohl schon alles an Challenges gesehen. Schließlich lässt einem das Spiel viele Freiheiten, sich eigene Ziele zu stecken, auch lange nachdem man alle Events abgeschlossen hat. Doch warum man sich bei einer Challenge ausgerechnet für diese Angel-Herausforderung entscheidet, ist nur schwer nachvollziehbar, wenn man auch nur einmal das entsprechende Minispiel ausprobiert hat.

Fast 56.000 Fische

Auf r/StardewValley präsentiert der User BreadTWB einen Screenshot einer Kiste. Der Inhalt: Jeder Fisch im Spiel gleich 999 Mal. Und als wäre das nicht genug, besitzt jedes einzelne dieser 999 Exemplare auch noch Iridium-Qualität.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Wer Stardew Valley auch nur etwas gespielt hat, weiß, warum das so abgefahren ist.

Die höchste Qualitätsstufe erreicht ihr nur mit perfekten Fangversuchen. Gerade bei schwierigeren Fischen verlangt das einiges an Übung. Gleichzeitig tauchen viele Arten nur zu bestimmten Jahreszeiten, bei passendem Wetter oder an ganz bestimmten Orten auf. Manche lassen sich sogar ausschließlich zu bestimmten Uhrzeiten fangen.

Mit anderen Worten: Schon einen einzigen perfekten Fang aller Arten in höchster Qualität hinzubekommen, kostet Zeit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

999 Stück von jedem sind eine ganz andere Liga. Denn das sind fast 56.000 Fische. Dabei ist nicht einmal mit eingerechnet, wie viele Fische in der Verkaufskiste gelandet sind, weil sie entweder eine schlechtere Qualität hatten oder wieder ein Fisch an der Angel hing, von dem bereits 999 Exemplare in der Kiste lagen.

Und fangen wir gar nicht erst mit der gefühlten 80-Prozent-Fangquote für Seetang, alte Zeitungen oder Joja-Cola an.

Auch interessant:
Stardew Valley: Dieser kleine Bildfehler hat eine riesige Welle mit Tortilla-Mods losgetreten und genau dafür muss man die Community einfach lieben
von David Molke
Stardew Valley: Dieser kleine Bildfehler hat eine riesige Welle mit Tortilla-Mods losgetreten und genau dafür muss man die Community einfach lieben

Die Community fordert Beweise

Entsprechend ungläubig reagierte auch Reddit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Einige Nutzer fragten scherzhaft nach dem Therapeuten des Spielers, andere wollten erst einmal Beweise sehen. Der Stardew-Fan reagierte darauf und veröffentlichte mehrere Videos seines Spielstands, um zu zeigen, dass die Sammlung tatsächlich echt ist.

Dadurch werden die Zahlen auch etwas konkreter. Insgesamt hat er über den gesamten Spielstand rund 125.000 Fische gefangen. Für die Challenge investierte er außerdem etwa 1.300 Stunden.

Wir sind überzeugt, dass selbst Willy hier irgendwann einfach entnervt aufgegeben hätte.

Welche Challenge habt ihr euch in Stardew Valley schon einmal vorgenommen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 19 Minuten

Wir wussten ja, dass manche Stardew-Valley-Fans abgefahrene Challenges durchziehen, aber dieser Fan hier hat wirklich den Vogel abgeschossen – bzw. den Fisch

vor einer Woche

Stardew Valley: Dieser kleine Bildfehler hat eine riesige Welle mit Tortilla-Mods losgetreten und genau dafür muss man die Community einfach lieben

vor einer Woche

"Gleich wieder da, muss kurz alle Enten kaufen": Küken in Stardew Valley sind noch viel niedlicher, als ihr denkt

vor 2 Wochen

Stardew Valley: Riesige Fan-Erweiterung fügt 15 neue Gebiete mit großer Schatzsuche hinzu – und 10 neue Mülltonnen, die ihr durchwühlen könnt!

vor 3 Wochen

Stardew Valley-Ehepartner werden nie spezifische Vorteile bringen und ConcernedApe erklärt, wieso er das "niemals machen" würde
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Sony bestätigt umfassende Entlassungen bei Bungie - Großteil des Destiny-Teams und Teile des Marathon-Teams betroffen

vor 8 Minuten

Sony bestätigt umfassende Entlassungen bei Bungie - Großteil des Destiny-Teams und Teile des Marathon-Teams betroffen
Wir wussten ja, dass manche Stardew-Valley-Fans abgefahrene Challenges durchziehen, aber dieser Fan hier hat wirklich den Vogel abgeschossen – bzw. den Fisch

vor 21 Minuten

Wir wussten ja, dass manche Stardew-Valley-Fans abgefahrene Challenges durchziehen, aber dieser Fan hier hat wirklich den Vogel abgeschossen – bzw. den Fisch
Pokémon-Legenden Z-A verbannt 25 Pokémon: Diese Monster müssen in Season 13 Zuhause bleiben

vor 36 Minuten

Pokémon-Legenden Z-A verbannt 25 Pokémon: Diese Monster müssen in Season 13 Zuhause bleiben
Markus Söder macht sich mit eigenem GTA 6-KI-Cover zum Gespött: Lebe nicht in Bayern, schäme mich trotzdem   8  

vor 3 Stunden

Markus Söder macht sich mit eigenem GTA 6-KI-Cover zum Gespött: "Lebe nicht in Bayern, schäme mich trotzdem"
mehr anzeigen