Stardew Valley-Fans entdecken einen kleinen Bildfehler bei einem Item - und seit wir den gesehen haben, können wir nicht mehr wegschauen

Ja, das ist ein wütender Tortilla mit Gesicht und eine goldene Tortilla-Uhr in Stardew Valley, warum?

Viele Spieler*innen würden Stardew Valley wahrscheinlich als die perfekte Farming-Sim bezeichnen – und würden damit komplett falsch liegen. Denn (und es tut uns wirklich leid, das sagen zu müssen) der Tortilla wird im Menü nicht richtig mittig angezeigt. Das macht den Titel leider komplett unspielbar. Aber zum Glück gibt es die Modding-Community.

Tortilla-Mods für Stardew Valley sind völlig außer Kontrolle geraten

Eigentlich handelt es sich dabei natürlich um einen kleinen, zu vernachlässigenden Fehler. Aber wer ihn einmal bemerkt hat, kommt nicht umhin, ihn ständig zu sehen (wie die Tatsache, dass der Rand des Game Boy Advance SP ebenfalls nicht mittig ausgerichtet ist). Darum hat jemand schon vor neun Monaten eine Mod entwickelt, die das wieder gerade rückt.

1:00 Fourleaf Fields ist ein Stardew Valley mit riesengroßem Gemüse und Koop

Autoplay

Diese Mod hat dann allerdings eine ganze Kaskade an aberwitzigen Reaktionen ausgelöst, die allesamt aufeinander aufbauen und sich massiv gesteigert haben. Eine Person hat zum Beispiel eine Mod für Stardew Valley veröffentlicht, die die Tortillas noch viel weiter seitlich verschiebt. Einfach nur, um Chaos zu stiften.

Daraufhin haben sich wirklich absurde Mods entwickelt. Wie zum Beispiel die, die Tortillas zum beliebtesten Geschenk macht. Egal, wem ihr dann in Stardew Valley einen Tortilla überreicht, die Person ist richtig happy. Es gab sogar einzigartige Dialogzeilen für die Reaktion der Leute, wenn ihr ihnen Tortillas schenkt.

Selbstverständlich ging das Ganze aber noch viel weiter. So können wir den Mond zum Tortilla machen oder wir können auf einem Tortilla reiten, statt auf unserem Pferd. Natürlich gibt es auch Mods, die uns dabei helfen, Tortillas an die Wand zu hängen und noch sehr viel mehr. Etwa Tortilla-Hüte oder Tortilla-Bäume!

Das absolute Highlight dürfte bisher allerdings die Mod darstellen, die einen komplett neuen Tortilla-NPC einführt. Der wohnt im Stardew Saloon und hilft aus, wenn richtig viel los ist. Er heißt Torti und stellt ohne Frage einen Höhepunkt der Stardew Valley-Modding-Community dar.

Wie geht es weiter?

Stardew Valley-Fans warten schon seit geraumer Zeit auf Update 1.7 und müssen sich wohl auch noch eine ganze Weile lang weiter gedulden. Das Update kommt und wir wissen auch schon, welche Hochzeits-Kandidaten neu hinzukommen, aber ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest.

ConcernedApe aka Eric Barone hat sogar verlauten lassen, dass es sogar sein könnte, dass Stardew Valley 1.7 womöglich erst nach der Veröffentlichung seines nächsten Spiels Haunted Chocolatier erscheint. In jedem Fall ist Geduld gefragt.

Wie findet ihr die Tortilla-Mods? War euch überhaupt aufgefallen, dass der Tortilla nicht mittig war?