Stardew Valley bekommt bald komplett neue Stadt und Zelda-Dungeons via Mod - Der bekannte Expanded-Entwickler kündigt neues Mega-Projekt an

Stardew Valley bekommt eine neue, riesige Mod spendiert.

Stardew Valley von Eric Barone aka ConcernedApe ist mit über 40 Millionen verkauften Exemplaren eine gigantische Erfolgsgeschichte und hat viele Fans zu eigenen Ideen inspiriert. Dazu gehört auch der Modder Devin Hedegaard, den ihr vielleicht als FlashShifter kennt.

Er steckt hinter der größten und vielleicht besten Mod für die PC-Version der Farming Sim, Stardew Valley Expanded. Außerdem unterstützte er Barone sogar ganz offiziell bei der Arbeit an den jüngsten Updates zur Version 1.6. Nun hat er in einem Interview auf NexusMods.com sein nächstes Projekt angeteast.

Das ist Stardew Valley: Castle Village

Eigentlich waren die neuen Inhalte für ein Update der Expanded-Mod gedacht. Im Laufe der Zeit entschied sich Hedegaard allerdings dazu, das Projekt auszulagern und etwas eigenes daraus zu machen. Immerhin sei Castle Village “sogar noch ambitionierter” als seine bisherige Arbeit.

Diese Features sind geplant:

eine neue Stadt

dutzende, komplett ausgearbeitete NPCs

Dungeons im Stil von The Legend of Zelda

Bosskämpfe

Neue Monster

magische Artefakte

neue Musik

Die Liste liest sich bereits ziemlich beeindruckend. Für die neuen Monster und Bosse fertigt FlashShifter neue Sprites an, die sich von den bisher bekannten Wesen aus Stardew Valley deutlich unterscheiden sollen. Überhaupt stehen Kämpfe deutlich mehr im Vordergrund, erklärt er.

Außerdem gibt es zwei erste Screenshots als Teaser mit dazu. Ihr könnt ihr sie euch hier anschauen:

Wie der Name Castle Village schon erahnen lässt, wird es wohl recht Fantasy- und Burgen-lastig. Sowohl die Kleidung einiger NPCs, als auch die gemauerten Gebäude wirken deutlich mittelalterlicher als das Original.

Auf dem zweiten Bild hat die Spielfigur offenbar sogar eine Ritterrüstung an und wird von der neuen Apothekerin Sabrina als “Abenteurer” angesprochen. Das moderne Vollglas-Gewächshaus und Sabrinas Aussehen wirken dagegen nicht ganz so historisch. Uns erwartet also vermutlich ein Mix mit Tendenz zum Altmodischen.

An Barones neuem Spiel Haunted Chocolatier arbeitet der Modder nicht mit. In einem vergangenen Interview bestätigte ConcernedApe bereits, dass es sich dabei wieder um ein Solo-Projekt handelt. Alles, was derzeit zum kommenden RPG bekannt ist, haben wir euch in diesem kurzen Video zusammengefasst:

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Autoplay

Wann erscheint Castle Village?

Es gibt noch keinen Releasezeitraum für die kostenlose Mod von Hedegaard. Es sei noch "viel zu tun" meint der Entwickler, allerdings sei er auch schon "sehr glücklich über den bisherigen Fortschritt". Wie immer gilt aber natürlich, dass sich die Erweiterung nur an Fans der PC-Version richtet. Switch- und Konsolen müssen draußen bleiben.

Sollte Castle Village tatsächlich nochmal größer werden als Stardew Valley Expanded, steht tatsächlich sehr viel Arbeit auf dem Programm. Nur nochmal als Maßstab, die beliebte Mod fügt insgesamt 28 neue NPCs, 58 Orte, 278 Charakter-Events und 43 Fische in das Hauptspiel ein. Außerdem werden einige der bekannte Locations umgebaut, es gibt drei neue Hof-Typen, eine neue Weltkarte, neue Musik und neue Quests.

Das zu übertreffen, klingt wie eine echte Mammut-Aufgabe. Allerdings ist Expanded auch eine sehr gute, erfolgreiche Mod geworden und die offizielle Arbeit am Spiel, gemeinsam mit ConcernedApe, spricht natürlich ebenfalls für die Fähigkeiten des Stardew Valley-Fans.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Castle Village oder seid ihr auf Konsolen unterwegs?