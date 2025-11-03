Stardew Valley: Der Vulkan versteckt ein süßes Geheimnis, das die meisten von euch bestimmt übersehen haben

So findet ihr eine seltene Eichhörnchenfigur in Stardew Valley.

Heute gibt’s mal wieder ein kleines Geheimnis aus Stardew Valley für euch, das nur schwer zu finden ist! Die Wahrscheinlichkeit, dass es euch durch die Lappen gegangen ist, ist daher relativ hoch. Es geht um eine einzigartige Statue, die ihr ausschließlich auf der Ingwerinsel an einer bestimmten Stelle angeln könnt.

Hier versteckt sich die seltene Statue

Habt ihr das Endgame-Eiland freigeschaltet, in dem ihr Willys altes Fischerboot repariert, könnt ihr mit dem treuen Kahn in See stechen und die Ingwerinsel erkunden. Dort begebt ihr euch zum Vulkan. Ihr müsst gar nicht tief hinein, aber ihr braucht unbedingt eure Gießkanne!

Sobald ihr den Vulkan betretet, stellt ihr euch auf die kleine Brücke und gießt mit eurer Kanne Wasser auf die Lava. Hierfür solltet ihr das Werkzeug bereits verbessert haben, aber so spät im Spiel ist das vermutlich kein Problem mehr. Das kalte Wasser lässt die Lava aushärten und es bildet sich ein Pfad, über den ihr laufen könnt.

Arbeitet euch so weiter nach links vor, bis ihr wieder festen Boden unter den Füßen habt. Verlasst den Dungeon durch die kleine Tür und ihr findet euch in einem geheimen Bereich mit etwas Wasser wieder. Geht zur kleinen Wasserfläche links und werft eure Angel aus.

Da Bilder oft mehr erklären als tausend Worte, könnt ihr euch hier ein Community-Video anschauen, das den Weg zeigt:

Geschafft! Bei eurem ersten Versuch habt ihr eine Chance von 100 Prozent, die gesuchte Eichhörnchen-Statue zu fangen. Falls ihr mehrere davon haben wollt, könnt ihr einfach weiter angeln, allerdings verringert sich die Chance auf Erfolg danach drastisch auf 10 Prozent. Für eine Sammlung werdet ihr also länger brauchen.

Besondere Fähigkeiten oder Eigenschaften hat die Eichhörnchenfigur nicht. Ihr könnt sie auch nicht verkaufen. Dafür sieht sie niedlich aus und ist für jeden Bauernhof ein kleiner Gewinn für den inneren Seelenfrieden.

So kommt ihr auf die Ingwerinsel

Um Zugang zu Willys Boot und der Ingwerinsel zu erhalten, müsst ihr schon ziemlich viele Stunden in euren Spielstand gesteckt haben. Damit euch der Fischer überhaupt zu seinem Kahn lässt, müsst ihr entweder das Community Center oder den Joja-Pfad beendet haben. Danach bekommt ihr einen Brief von Willy.

Jetzt könnt ihr den hinteren Raum in seinem Angelladen betreten, wo er euch sein kaputtes Boot zeigt. Das müsst ihr noch reparieren. Dafür müsst ihr 200 Hartholz, 5 Batterien und 5 Iridium-Barren vorbeibringen.

Habt ihr das geschafft, könnt ihr losschippern, allerdings verlangt Willy dafür jedes Mal 1.000 Münzen von euch. Ganz schön happig, aber im Normalfall ist das der übliche Weg auf die Insel. Die Rückfahrt ist immerhin kostenlos.

Was denkt ihr: Habt ihr die Eichhörnchenfigur schon gefunden oder war sie neu für euch?