"Ich würde zahlen, um das zu spielen": Stardew Valley-Künstlerin baut das Spiel in der Iso-Perspektive nach und es passt einfach perfekt

Als wäre Stardew Valley noch nicht niedlich genug: Eine Person zeigt es in einer ganz neuen Perspektive und die passt wie die Faust aufs Auge.

Jonas Herrmann
03.11.2025 | 18:30 Uhr

In der Iso-Perspektive sieht Stardew Valley fast noch gemütlicher aus. (Bild: sevvleaves auf Reddit) In der Iso-Perspektive sieht Stardew Valley fast noch gemütlicher aus. (Bild: sevvleaves auf Reddit)

Der pixelig-gemütliche Look von Stardew Valley ist ziemlich kultig und trägt sicher auch viel zur Beliebtheit des Indie-Hits bei. Eine begabte Künstlerin zeigt jetzt, wie das Sterntautal aus der Iso-Perspektive aussehen könnte.

Stardew Valley ist in der Iso-Perspektive wunderschön

Die Bilder stammen vom Reddit-User "sevvleaves" und bevor ihr euch zu früh freut, es handelt sich leider "nur" um Fanart. Es gibt also keine Mod und so wie es aussieht, ändert sich das so schnell auch nicht. Die Kunstwerke sind aber trotzdem hinreißend schön.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Durch die veränderte Perspektive bekommen die Gebäude und Umgebungen mehr Tiefe und man bekommt einfach Lust, die Welt so noch einmal zu erkunden. Die Künstlerin hat gleich mehrere Posts erstellt und zeigt so etwa auch ein Kino, ein Spa oder den Angelshop.

Hier einer der Posts mit süßen Halloween-Vibes:

Der angehängte Post hat in wenigen Tagen schon fast 30.000 Likes gesammelt und es lässt sich festhalten, dass die User absolut begeistert von den Bildern sind. Einer schreibt, dass er sogar zahlen würde, um das spielen zu dürfen.

Andere schlagen vor, dass unbedingt jemand eine solche Mod erstellen müsste. Daraus wird aber wohl nichts. Einer der User, der sich mit dem Programmieren auszukennen scheint, schreibt etwa, dass Stardew Valley so stark auf Kacheln setzt, dass eine solche Mod kaum umsetzbar wäre.

Das Spiel müsste dafür quasi komplett neu geschrieben werden. Ein anderer User markiert frech ConcernedApe, den Solo-Entwickler von Stardew Valley und schlägt vor, dass die beiden sich für einen zweiten Teil zusammentun sollten.

Dazu wird es zwar vermutlich nicht kommen, die Idee ist aber ziemlich gut. Ein paar User fühlen sich von den Bildern aber auch an ein ganz anderes Spiel erinnert, an das wir auch schon lange nicht mehr gedacht haben. Tatsächlich sehen die Kunstwerke nämlich ein bisschen aus wie das Browserspiel Habbo Hotel.

Wie gefallen euch die Bilder? Würdet ihr Stardew Valley in der Iso-Perspektive nochmal spielen?

