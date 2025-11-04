Der erste Xbox-Prototyp ist ein riesiger Klotz und hat damals 36.000 Dollar gekostet - Dieser Fan hat ihn einfach nachgebaut

Starkes Konzept, aber unmöglich zu produzieren für den Massenmarkt – die erste XBox.

Bevor die erste Xbox 2001 erschien, zeigte Microsoft einen beeindruckenden Prototyp: ein gewaltiges X aus Aluminium, in dessen Mitte ein grüner Kern pulsierte. Genau diesen Entwurf hat YouTuber Macho Nacho Productions jetzt in mühevoller Kleinarbeit wiederbelebt – und dabei über 6.000 Dollar (rund 5.600 Euro) investiert.

Ein Stück Gaming-Geschichte aus Aluminium

Macho Nacho ist bekannt für seine aufwendigen Restaurierungen alter Konsolen, doch dieses Projekt sprengt alles. Gemeinsam mit einem kleinen Team ließ er maßgefertigte Aluminiumteile fräsen, um die ungewöhnliche Form des Xbox-Prototyps exakt zu treffen.

0:42 Xbox-Spiele im Auto streamen? Dank einer Kooperation von LG und Microsoft ist das bald möglich

Autoplay

Dafür studierten sie alte Fotos aus den frühen 2000ern und verglichen Proportionen anhand eines Microsoft-Sidewinder-Controllers – bis sie merkten, dass das nicht reichte. Also flogen sie kurzerhand nach New York, um ein Ausstellungsstück des Originals in einem Microsoft Store zu fotografieren und daraus ein präzises 3D-Modell zu bauen.

Die Hülle ließen sie danach von einer Firma aus Aluminium fräsen und sich zuschicken.

2000er-Optik trifft 2025-Technik

So cool der Look auch ist, die Hardware im Inneren musste stark angepasst werden. Die originalen Komponenten der Xbox passten nicht in das abgefahrene Gehäuse – und wären teilweise schlicht gefährlich gewesen. Die freiliegenden Teile der Stromversorgung hätten das Metallgehäuse zum Beispiel unter Spannung gesetzt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Auch die alte Festplatte war zu groß, und die Anschlüsse wären mit modernen Fernsehern unbrauchbar gewesen. Deshalb verbaute das Team eine kleinere SSD und ein HDMI-Kit, das das originale Motherboard aufrüstet. Das Display in der Mitte existierte beim Original nur als Konzept, also entschied sich Macho Nacho für einen Raspberry Pi, der beim Einschalten ein Video auf einem eingebauten Mini-Display abspielt.

Und ja: Das Biest aus Metall funktioniert tatsächlich – Klassiker wie Halo oder Fable laufen darauf problemlos auf modernen Bildschirmen.

Teurer als gedacht – aber billiger als das Original

Laut Macho Nacho soll Microsofts ursprünglicher Prototyp rund 18.000 Dollar gekostet haben, inflationsbereinigt also etwa 36.000 Dollar. Allein die Aluminiumteile des Nachbaus schlugen mit 5.622,66 Dollar zu Buche – Arbeitszeit, Elektronik und der Flug nach New York nicht eingerechnet.

Nachbauen wird für die meisten also eher schwierig, aber immerhin geht Macho Nacho Productions mit dem Prototyp jetzt auf Tour und will ihn auf Retro-Conventions zeigen. So können Fans den massiven Klotz aus Aluminium live erleben – und vielleicht ein kleines Stück Xbox-Geschichte anfassen.

Was meint ihr – würdet ihr so viel Geld für ein Stück Gaming-Nostalgie ausgeben, oder reicht euch der gute alte grüne Kasten von damals?