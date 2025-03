Stardew Valley: Fan baut Gemälde von Emily aus hunderten Truhen und es ist so groß, dass man es nur aus einem Flugzeug erkennen kann

Ob sich Emily über dieses riesige Bild in Stardew Valley gefreut hat? (Bild: Reddit/u/HaappyPotatoo)

Stardew Valley bewegt mit seinen Charakteren viele Fans, die im Laufe der Zeit eine innige Beziehung zu den kleinen 2D-Figürchen aufgebaut haben. Hin und wieder entstehen deswegen coole und kreative Kunstwerke, so wie dieser Bauernhof, der mit einem riesigen Emily-Feld daher kommt.

So groß war Emily noch nie

Habt ihr schonmal etwas Besonderes für euren Lieblings-NPC in einem Spiel wie Stardew Valley gebaut? Falls ihr Inspiration sucht, könnte die Farm von Reddit-User u/HaappyPotatoo einen Blick wert für euch sein.

Nach der Hochzeit mit Emily wurde der Wald-Bauernhof nämlich komplett abgeholzt, von Grund auf umgestaltet und jetzt von einem riesigen Gemälde aus großen Steintruhen verziert. Allein die Materialien zusammenzutragen, 250 Steine pro Truhe, dürfte eine ganze Weile gedauert haben.

Um das Ausmaß der Kreation sehen zu können, müsst ihr ziemlich weit herauszoomen. Aus der Perspektive der Spielfiguren wird es vermutlich schwierig. Deswegen erinnert das Bildnis auch an riesige Kornkreise, die nur aus einem Flugzeug in ihrer Gänze zu bewundern sind.

In der Stardew-Community kommt die Idee extrem gut an. Viele stellen sich die Frage, was wohl der arme Großvater der Spielfigur denken muss, wenn er aus dem Himmel einen Blick auf seine alte Farm wirft. Eine berechtigte Frage, deren Antwort wir wohl nie erhalten werden.

Vermutlich sieht es von unten absolut befremdlich aus, immerhin ist es letztlich nur eine riesige Ansammlung von Truhen aus Stein. Für eine mögliche Fortsetzung des Projekts könnte sich vielleicht eine Version aus Blumen anbieten!

Mehr Zeitvertreib in Stardew Valley

Bevor ihr viele Stunden Arbeit in das Craften von hunderten Kisten und dem Designen von gigantischen Gemälden steckt, könnt ihr euch die Zeit in Stardew Valley auch mit Mods vertreiben.

Kürzlich hat der Entwickler hinter der beliebten Erweiterung Stardew Valley Expanded sein neues, gigantisches Mod-Projekt Castle Village angekündigt, das noch einmal richtig viel Content und viele Stunden Abenteuer verspricht. Oder ihr verwandelt euren Bauernhof ins idyllische Auenland aus Der Herr der Ringe.

Damit lässt sich auch die Wartezeit bis zum Release von Haunted Chocolatier verkürzen, dem nächsten Spiel von Stardew Valley-Schöpfer Eric Barone aka ConcernedApe. Alle Infos dazu haben wir euch in diesem kurzen Video zusammengefasst:

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Letztlich zeigt das riesige Emily-Bildnis einmal mehr, wie groß die emotionale Verbindung der Fans zu Stardew Valley und seiner kleinen Welt ist – und das schaffen nicht viele Titel.

Was denkt ihr: Habt ihr in Stardew Valley oder anderen Spielen schon einmal einer Figur besonders gehuldigt, die ihr sehr mögt?