Herr der Ringe in Stardew Valley: Mit dieser Mod verwandelt ihr euren Bauernhof in das idyllische Auenland

Mit diesen Mods holt ihr das Auenland nach Stardew Valley (Bild: Hobbit Holes via NexusMods)

Wenn ihr der Meinung seid, dass eure Stardew Valley-Farm mehr Herr der Ringe-Flair vertragen könnte – und natürlich könnte sie das – haben wir eine kleine Mod-Empfehlung für euch. Falls ihr auf dem PC unterwegs seid, holt ihr euch damit Mittelerde direkt ins Sternentautal.

Genau genommen geht es um das idyllische Auenland, in dem garstige Hobbitse ihr Unwesen treiben. Die grünen Landschaften und niedlichen Höhlen mit runden Türen bieten sich einfach perfekt für das ruhige Bauernhofleben in Stardew Valley an.

Passend dazu gibt's hier eine kleine Erinnerung, dass am 28. März ein "echtes" Herr der Ringe-Spiel für Cozy-Fans erscheint. Schaut euch hier den Trailer zu Tales of the Shire an.

0:34 Tales of the Shire: Neuer Releasetermin des Herr der Ringe-Spiels mit Trailer angekündigt

Autoplay

Hobbit-Höhlen in Stardew Valley: Diese Mods braucht ihr

Möglich macht das die Mod Hobbit Holes von LemonEX und Sonreirblah, die ihr kostenlos auf NexusMods findet. Die originale Modifikation hat bereits einige Jahre hinter sich und lässt sich mittlerweile mit dem Content Patcher installieren.

Grundsätzlich verändert sie den Look einiger Gebäude in kleine Hobbit-Höhlen, inklusive eures Farmhauses. Die Texturen passen sich auch an die vier Jahreszeiten an und sehen dementsprechend immer schick aus.

Besonders in Kombination mit weiteren Textur-Mods kann das Ergebnis richtig gut aussehen, wie zum Beispiel dieser Post von cozyinhyrule beweist. Wir würden in diesen Auenland-Bauernhof am liebsten direkt einziehen.

Wenn ihr noch mehr Herr der Ringe haben möchtet, könnt ihr auch einige Charaktere ummodeln. Der Zauberer gibt schließlich einen perfekten Gandalf ab, Zwerg Gimli fühlt sich in der Mine zu Hause und Gollum darf natürlich auch nicht fehlen. Die drei Figuren gibt es in der Mod Hobbit Holes Expanded auf NexusMods.

Ihr könnt auch Charaktere mit Herr der Ringe-Figuren austauschen (Bild: Hobbit Holes Expanded via Nexus Mods)

Herr der Ringe wird bald richtig cozy

Falls euch der Gedanke gefällt, als Hobbit im Auenland ein friedliches Leben zu führen, solltet ihr in den kommenden Monaten das bereits erwähnte Cozy-Spiel Tales of the Shire im Auge behalten. Was ihr in Stardew Valley mit Mods nachstellen könnt, ist dort nämlich die Hauptattraktion.

Ihr zieht als Hobbit in das bescheidene Örtchen Wasserau, baut eure Höhle aus und freundet euch mit der griesgrämigen und liebenswerten Nachbarschaft an. Wir konnten bereits einen Blick auf die Beta werfen. Unsere Eindrücke findet ihr in unserer Preview zu Tales of the Shire.

Ob das Ganze zum Release auch gut wird und flüssig läuft, erfahrt ihr natürlich bei uns, wenn es so weit ist! Bis dahin bietet Stardew Valley aber ebenfalls viel Flair, zumindest wenn ihr auf dem PC spielt und euch mit Mods auseinandersetzen möchtet.