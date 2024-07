'Hab das in 4000 Stunden nicht bekommen': Stardew Valley-Fan angelt eines der seltensten Items und die Community ist neidisch

Ein Stardew Valley-Fan kann das eigene Anglerglück kaum fassen.

In Stardew Valley führt viel Fleiß zum Ziel. Die eigene Farm immer weiter auszubauen, zu renovieren und alles am Laufen zu halten, verlangt jede Menge Arbeit. Aber eine gehörige Portion Glück kann auch einen ordentlich Schub geben. Ein Reddit-User hat davon gleich eine ganze Menge und zeigt den entsprechenden Clip.

Die Person präsentiert stolz, was sie beim Angeln aus dem Wasser gezogen hat und lässt damit die Community vor Neid erblassen.

Reddit-User VastPlant67 zeigt im Post einen Clip und entschuldigt sich gleich dabei: "Sorry für das abrupte Ende, ich habe Panik bekommen, als das passiert ist und habe das Video wirklich schnell aufgezeichnet."

Welcher großartige Fang den Fan derart in Aufregung versetzt hat, seht ihr hier:

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Link zum Reddit-Inhalt

An der Rute zappelt nicht etwa ein besonderer Fisch, sondern eine Schatztruhe mit gleich zwei Items und eines davon gehört zu den gefragtesten und seltensten im ganzen Spiel, nämlich die Prismatische Scherbe. Aber damit noch nicht genug: Zusätzlich ist noch ein Diamant dabei, der sicher auch nicht zu verachten ist und das Glück komplettiert. Im Beitrag will VastPlant67 wissen:

Eine Person antwortet darauf in den Kommentaren:

Selten genug, dass ich in den über 4000 Stunden, die ich gespielt habe, niemals eine Prismatische Scherbe in einer Schatztruhe bekommen habe. Diamanten sind lange nicht so selten, aber es ist immer noch wirklich nett, sie in einer geangelten Truhe zu bekommen. Auf jeden Fall ein netter Einkommens-Boost im Early Game.