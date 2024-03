Stardew Valley-Fans nutzen einen Cheat, um auf den Berggipfel zu kommen und Update 1.6 überrascht sie mit einer geheimen Cutscene

Wenn ihr euch in Stardew Valley auf den Gipfel glitcht, wird das ab jetzt schmerzhaft für euch.

Stardew Valley hat mit Update 1.6 eine neue Cutscene ins Spiel gebracht – Ihr bekommt sie allerdings nur zu sehen, wenn ihr cheatet. Dafür müsst ihr euch nämlich mit einem Trick auf den Gipfel glitchen, bevor ihr Perfektion mit eurer Farm erreicht habt. Nun wartet dort ein bestimmter NPC auf euch und zeigt euch die Konsequenzen eures Handelns.

Mr. Qi vermöbelt euch jetzt in geheimer Cutscene

In Stardew Valley gibt es seit geraumer Zeit einen beliebten Glitch, der euch Out-of-Bounds bringt – Das heißt, ihr könnt Bereiche des Spiels erkunden, die eigentlich unzugänglich sind. Dazu gehört auch der Gipfel. Normalerweise wird euch der Weg dorthin von einem Felsen versperrt, bis ihr 100% Perfektion erreicht habt. Mit dem Glitch lässt sich das allerdings komplett umgehen.

Der Trick ist in der Community wohl bekannt und da verwundert es nicht, dass auch Stardew Valley-Macher Eric Barone, aka ConcernedApe, davon weiß. Statt den Glitch aber aus dem Spiel zu entfernen, hat er sich eine viel witzigere Lösung ausgedacht.

Mit dem großen Update 1.6 sind nämlich noch einmal jede Menge Neuerungen ins Spiel gekommen. Neben dem neuen Farmtyp, blauem Grass oder dem Meisterschafts-System gehört dazu auch eine Cutscene, die ihr eigentlich nie zu Gesicht bekommt – zumindest, wenn ihr brav seid.

Cheatet ihr euch aber mit dem Out-of-Bounds-Glitch auf den Gipfel, wartet dort nun Mr. Qi auf euch. Was dann passiert, schaut ihr euch am besten selbst im Video an:

Mister Qi hat dabei eine ziemlich harsche Reaktion für alle, die nicht auf ehrliche Art den Gipfel erreichen. Er wirft uns nicht nur vor, dass wir das System ausnutzen wollten und nur an uns selbst gedacht haben, sondern lässt seinen Worten auch Taten folgen.

Was genau jetzt folgt, lässt sich nur mutmaßen, weil der Bildschirm sich rot färbt, aber es sieht ganz danach aus, als würde Mr. Qi uns ordentlich vermöbeln oder vielleicht gar vom Gipfel runterschmeißen. Autsch!

Die Community nimmt die Neuerung mit ähnlich viel Humor. Reddit-User Liayso schreibt etwa: "Das ist gleichzeitig großartig und entsetzlich. Ich kann Mr. Qi womöglich nie wieder so wie vorher betrachten. Wow."

Viele freuen sich über die clevere Umsetzung und dass der Glitch nicht einfach aus dem Spiel gestrichen wurde. Letztlich ist der Glitch damit sogar noch besser als vor dem Update. Ursprünglich war der Gipfel nämlich einfach leer, wenn ihr mit dem Glitch dorthin gekommen seid.

