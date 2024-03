Stardew Valley: So funktioniert das Mastery-System und so bekommt ihr Meisterschafts-Punkte

So meistert ihr eure Fähigkeiten in Stardew Valley.

Mit Update 1.6 hat Stardew Valley auch ein neues Meisterschafts-System eingeführt. Das bedeutet, wenn ihr eure Fähigkeiten hoch genug levelt, könnt ihr danach Meisterschafts-Punkte verdienen und dadurch diverse Boni erhalten. Wir erklären euch, wie das funktioniert.

Was ist das Meisterschafts-System in Stardew Valley?

Benutzt ihr eure fünf Fähigkeiten in Stardew Valley (Hofarbeit, Minenarbeit, Sammeln, Fischen und Kampf), levelt ihr sie auf und verbessert sie damit. Auf Stufe 10 war bisher Schluss, dank des neuen Updates könnt ihr sie jetzt aber auch noch meistern.

Habt ihr in einer Fähigkeit Rang 10 erreicht, werden verdiente Erfahrungspunkte dafür stattdessen in Meisterschaftspunkte umgewandelt. Allerdings könnt ihr vorerst nichts mit ihnen anfangen. Ihr müsst nämlich alle fünf Fähigkeiten auf Stufe 10 bringen und einen geheimen Raum entdecken, ehe ihr eure Meisterschaftspunkte ausgeben könnt.

Fundort der geheimen Meisterschafts-Höhle auf der Map

Zuerst einmal müsst ihr im Zundersaftwald nämlich die Meisterschaftshöhle entdecken. Ihr findet die Eingangstür in eine Felswand eingelassen südlich von Leahs Hütte.

Hier findet ihr die ungefähre Position auf der Map:

Im Zundersaftwald findet ihr in einer Felswand die Eingangstür.

Ihr könnt die Tür zwar jederzeit entdecken, sie lässt sich allerdings erst öffnen, wenn ihr alle fünf Fähigkeiten komplett aufgelevelt habt.

Dann gelangt ihr in einen geheimen Raum mit einem Brief von eurem Opa und fünf Totems, die an der Wand aufgestellt sind – eines für jeden Skill. Jedes der Totems verschafft euch dabei spezielle Gegenstände oder Vorteile, wenn ihr Meisterschafts-Punkte dafür einlöst.

Unter anderem erhaltet ihr hier auch die Samen für die blauen Bäume, die ihr braucht, wenn ihr blaues Gras selbst sähen wollt – oder ihr startet einfach mit der neuen Farm Meadowlands Hof neu:

So verdient ihr Meisterschafts-Punkte in Stardew Valley

Habt ihr eine Fähigkeit voll aufgelevelt und erhaltet danach neue Erfahrungspunkte dafür, werden sie stattdessen in Punkte für die Meisterschaftsleiste umgewandelt. Habt ihr genug davon beisammen und die Leiste komplett gefüllt, verdient ihr einen Meisterschaftspunkt, den ihr in der Höhle ausgeben könnt.

Auch bestimmte Bücher, die ihr finden könnt, sollen euch Meisterschaftspunkte geben. Wollt ihr euren Meisterschaftsfortschritt überprüfen, könnt ihr das jederzeit im Fähigkeiten-Tab tun.