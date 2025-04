Stardew Valley trifft Pokémon: Fans finden den Mix so genial, dass sie dieses RPG mit 1700% des Geldes überhäufen, das eigentlich nötig war

Monsterpatch sieht vom Look her aus wie ältere Pokémon-Teile, setzt aber auch auf Farming und Crafting.

Wenn ihr Stardew Valley UND Pokémon mögt, haben wir heute einen ganz heißen Tipp für euch: Monsterpatch! Das kleine Indie-RPG wurde jetzt gerade erfolgreich über Kickstarter finanziert – und zwar extrem erfolgreich. Das Ziel war innerhalb von nur 16 Minuten erreicht und bisher sind schon 1700 % der anvisierten Summe zusammengekommen.

Monsterpatch lockt (sehr erfolgreich) mit Animal Crossing-, Stardew Valley- und Pokémon-Elementen

Worum geht es hier? Indie-Entwickler Sean Young hat sein eigenes Studio namens SmashGames gegründet und arbeitet seit geraumer Zeit an einem Spiel, das sich Monsterpatch nennt. Von ihm stammen bereits erfolgreiche Titel wie beispielsweise Littlewood. Monsterpatch vereint jetzt aber offenbar die Qualitäten der Pokémon-Reihe mit denen aus Animal Crossing oder Stardew Valley.

1:09 Monsterpatch ist ein Mix aus Pokémon und Stardew Valley - wird in nur 16 Minuten finanziert

Autoplay

So spielt sich das: Ihr seid der neue Zauberer in der Stadt und könnt euch nicht nur mit den Bewohner*innen der Gegend anfreunden, sondern auch euer eigenes Stück Land bewirtschaften und jede Menge kleine, sehr wehrhafte Monster sammeln.

Monsterpatch sieht aus wie die Game Boy-Pokémonspiele und setzt auch auf ähnliche Funktionen. Ihr könnt 208 verschiedene Kreaturen fangen und sie dann in Vierer-Teams gegen die Truppen anderer Leute antreten lassen. Ihr bekommt es auch mit Erzmagieren zu tun, die im Endeffekt wohl wie die Gym-Leader in Pokémon funktionieren.

Schlagt ihr die neun Boss-Gegner, bekommt ihr von ihnen besondere Zaubersprüche, die wiederum weitere Teile der Map für euch begehbar machen. Das klingt alles sehr stark nach Pokémon und soll es wohl auch.

Die Stardew Valley- oder Animal Crossing-Komponenten warten hingegen in eurem Heimatort auf euch. Dort besteht die Möglichkeit, alles Mögliche anzupassen. Ihr dürft Wege bauen, das Gelände selbst verändern, Gewächse pflanzen, Deko verteilen und noch vieles mehr.

Der Mix kommt so gut an, dass die Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter innerhalb von nur 16 Minuten erfolgreich abgeschlossen war. Mittlerweile sind bereits stolze 235.544 Euro zusammengekommen. Anvisiert waren eigentlich nur 13.189, mittlerweile sind also über 1700 % der Summe beisammen.

Das heißt: Stretch Goals! Da so viel Kohle hereingekommen ist, kann das Entwicklerstudio noch mehr Features einbauen. Jetzt ist unter anderem ein Schatz-System eingeführt worden. Zwei Tage vorher wurde bereits die Möglichkeit freigeschaltet, Fossilien in Monsterpatch zu sammeln und ein dazu passendes Museum wie in Animal Crossing: New Horizons oder Stardew Valley soll es dann auch geben.

Es gibt zwei Versionen: Monsterpatch geht denselben Weg wie bei Pokémon und bietet zwei unterschiedliche Fassungen des Spiels an. Allerdings sind siebeide immer in einer Kopie enthalten und ihr wählt beim Starten eines neuen Spielstandes aus, welche Fassung ihr spielen wollt.

Multiplayer ist vorerst nicht geplant. Dafür aber ein Konsolen-Launch. Erst einmal sollte Monsterpatch nur für den PC beziehungsweise Mac und Linux erscheinen. Eine Konsolen-Fassung ist aber zumindest für die Nintendo Switch dank des entsprechenden Stretch Goals ebenfalls schon angekündigt.

Wann erscheint Monsterpatch denn? Es kann noch eine Weile dauern. Aktuell planen die Menschen hinter dem Projekt, das Spiel Ende des Jahres auf Steam zu veröffentlichen. Eine spielbare Beta- und Alpha-Phase soll ungefähr ein oder zwei Monate vorher an den Start gehen. Wann genau die Switch-Fassung erscheint, steht noch in den Sternen.

Wie findet ihr Monsterpatch?