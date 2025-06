Stardew Valley: In der Schädelhöhle gibt es einen geheimnisvollen Knopf - das passiert, wenn man draufdrückt

Was hat es mit dem Knopf in der Schädelhöhle von Stardew Valley auf sich?

Es gibt vermeintlich simple Fragen, die einfach immer spannend sind, egal, wie häufig man sie sich im Leben stellt. Eine davon ist: "Was passiert eigentlich, wenn ich auf diesen unbekannten Knopf drücke?" Kaum überraschend also, dass sich auch in Stardew Valley viele Fans mit diesem Mysterium auseinandersetzen – mit dem merkwürdigen Knopf in der Schädelhöhle.

Um welchen ominösen Knopf geht es überhaupt?

Das heutige Untersuchungsobjekt könnt ihr erst erreichen, wenn ihr die Calico-Wüste in Stardew Valley freigeschaltet habt. Dort findet ihr die Schädelhöhle, in der ihr eure Abenteuer-Fähigkeiten noch weiter unter Beweis stellen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Schon früh könnt ihr direkt neben dem Eingang den besagten Knopf entdecken. Voller Neugierde hat sich User Kiersten_Caliaro auf Reddit an die Community gewandt und gefragt, was es damit auf sich hat. Die Frage findet viel Anklang und es herrscht offensichtlich Klärungsbedarf.

Was macht denn nun der vermalledeite Knopf?

Für den Anfang macht der Knopf erstmal gar nichts. Wenn ihr ihn drückt, erscheint lediglich ein Fragezeichen über euch und es gibt keinen weiteren Effekt. Später könnt ihr damit aber den schweren Modus für die Schädelhöhle an- und ausschalten.

Oder um es in den treffenden Worten von User i_wanna_be_anemone unter dem Post zu sagen: "Er bringt Chaos. So viel Chaos."

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Autoplay

So könnt ihr den Knopf aktivieren und benutzen

Mit Update 1.6 bekommt die Stelle erst eine Bedeutung, wenn ihr im späteren Spielverlauf die Quest “Invasion der Schädelhöhle” für den mysteriösen Mr. Qi abschließt. Ihr könnt sie auf der Ingwerinsel im Geheimen Walnusszimmer annehmen.

Allerdings solltet ihr euch dafür gut vorbereiten, denn ihr müsst Ebene 100 der Schädelhöhle erreichen – ohne Treppen zu benutzen. Da es keine Checkpoints gibt, habt ihr dafür nur einen Tag zur Verfügung und ohne Treppen ist das ein straffes Zeitlimit.

Neben einer starken Waffe und genug Items zum Heilen, können dabei auch Bomben ein nützliches Werkzeug sein. Damit könnt ihr Objekte in einem großen Radius wegsprengen, was euch wiederum schneller Leitern oder Löcher im Boden finden lässt.

Außerdem solltet ihr euch Teleport-Totems zur Wüste besorgen. Ihr könnt es beim Wüstenhändler für 3 Omni-Geoden kaufen oder euch im gleichen Laden das Herstellungsrezept für 10 Iridiumbarren besorgen. Damit spart ihr wertvolle Zeit, in der ihr sonst erst zum Bus rennen müsstet.

Habt ihr es aber hinter euch gebracht, werdet mit 40 Qi-Edelsteinen belohnt und könnt endlich den Knopf benutzen. Damit schaltet ihr einen höheren Schwierigkeitsgrad für die Höhle an und aus.

Falls euch die Herausforderung von Mr. Qis Challenges nicht groß genug war, könnt ihr euch hier also weiterhin austoben und bekommt es mit noch schwereren Monstern zu tun.

Was denkt ihr: Habt ihr den schweren Modus der Schädelhöhle schon einmal ausprobiert oder bleibt ihr lieber bei der normalen Variante?