Stardew Valley-Spieler findet erst nach 500 Stunden heraus, was es mit den Wiederholungen im TV wirklich auf sich hat

In Stardew Valley könnt ihr jeden Tag Fernsehen glotzen und das lohnt sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise.

Schaut mehr TV! Okay, eure Eltern haben euch da vielleicht etwas anderes erzählt, aber innerhalb von Stardew Valley kann es äußerst nützlich sein, täglich die Flimmerkiste anzuwerfen. Selbst die Wiederholungen der Kochsendung beziehungsweise insbesondere diese Reruns lohnen sich.

Stardew Valley: Im TV laufen Wiederholungen und gerade die solltet ihr schauen – bis zu einem gewissen Punkt

Worum geht es hier? In eurem trauten Stardew Valley-Heim steht von Anfang an ein Fernseher. Der hat verschiedene Programme und falls ihr bisher dachtet, das wäre vielleicht bis auf das Wetter alles irgendwie egal, habt ihr euch gewaltig geirrt – genau wie die Personen auf Reddit, die uns zu diesem Beitrag hier inspiriert haben.

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Wiederholungen sind keine Folgen, die ihr schon gesehen habt: Zumindest nicht zwingend. Im Gegenteil: Es lohnt sich ganz besonders, die Reruns der Kochsendung "Queen of Sauces" beziehungsweise "Die Königin der Soßen" zu schauen.

So funktioniert die Sendung normalerweise: Zwei Spieljahre lang wird jeden Sonntag eine neue Folge der Kochsendung ausgestrahlt und darin ein neues Rezept vorgestellt. Das heißt, dass ihr beim Schauen der TV-Sendung dieses neue Rezept lernt und anschließend auch selbst zubereiten könnt.

Das ist in der Regel sehr praktisch für bestimmte Boni oder einfach, um euch mehr Energie zu verschaffen. Ihr könnt die Gerichte aber natürlich auch für sehr gutes Geld verkaufen. Sie bringen mehr ein als die einzelnen Zutaten.

Die Wiederholungen laufen immer mittwochs. Habt ihr eines der neuen Rezepte in den ersten zwei Jahren des Spiels verpasst, stehen die Chancen ganz besonders gut, dass ihr es in einer Wiederholung zu Gesicht bekommt.

Das Spiel priorisiert Rezepte, die ihr oder mindestens ein Spieler in eurer Koop-Gruppe noch nicht kennt.

Es ist also nicht so, dass ihr die Wiederholungen ignorieren solltet. Ganz im Gegenteil! Insbesondere die können euch am Anfang dabei helfen, alle Rezepte zu lernen. Diese Erkenntnis trifft viele Spieler*innen im Internet gerade sehr hart:

"Ich habe das nach 500 Stunden gelernt, die ich schon das Spiel gespielt hatte. -_-"

Ab dem dritten Jahr wiederholt sich auch der Sonntags-Zyklus, dann gibt es praktisch nur noch Wiederholungen. Insgesamt könnt ihr über die Fernsehsendung 32 Rezepte lernen.

Allerdings besteht auch die Möglichkeit, sich das entsprechende Kochbuch beim Buchhändler zu kaufen. Aber erst, nachdem ihr 100 Walnüsse auf der Ingwerinsel gefunden habt.

Vorsicht! Das Buch kostet 50.000 Gold und wenn ihr fleißig TV geschaut habt, kennt ihr vielleicht schon alle 32 Rezepte daraus. So erging es jedenfalls sehr vielen Menschen, die ihr dementsprechendes Leid in den Kommentarspalten beklagen.

"Das ist mir passiert und ich war AM BODEN ZERSTÖRT."

Welche Rezepte fehlen noch? Es gibt in Stardew Valley insgesamt noch deutlich mehr als nur die 32 Rezepte, die ihr über das Fernsehen lernen könnt. Beispielsweise lassen sich einige bei Gus im Saloon kaufen, viele bekommt ihr aber auch von anderen Einwohner*innen Pelican Towns, wenn ihr euer Freundschaftslevel mit ihnen steigert.

Das bringt das TV-Glotzen sonst noch: Der Wetter-Kanal informiert euch stets darüber, wie das Wetter am nächsten Tag wird. Ist Regen angesagt, könnt ihr zum Beispiel eure Gießkanne upgraden und einen Gang in die Mine vorbereiten.

Glück muss man haben: Allerdings solltet ihr immer euer Glück checken, bevor ihr euch in die Minen wagt. Habt ihr voraussichtlich großes Pech, haltet euch lieber davon fern. Sonst sinken die Drop-Chancen auf wertvolle Items.

Schaut ihr in Stardew Valley immer fleißig TV oder habt ihr die Sendungen bisher links liegen lassen?