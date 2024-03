So ehrt ein 58-jähriger Stardew Valley-Fan seine 90-jährigen Eltern im Spiel - Community ist gerührt

Da freut sich auch Abigail. Dieser Fan hat wirklich eine schöne Geschichte parat.

An jeder Ecke eine Bank – das lag einem frischgebackenen Stardew Valley-Fan beim Gestalten des Sternentautals ganz besonders am Herzen. Der Grund dafür ist aber gar nicht im Spiel selbst zu finden, sondern hat mit dem Fan ganz persönlich, beziehungsweise seiner Familie, zu tun. Beim Ausstatten des Tals hat der Reddit-User nämlich an seine 90-jährigen Eltern gedacht.

Das verrät der Stardew Valley-Fan über sein Gestaltungskonzept

Reddit-User TotallyCaffeinated startet seinen Post mit den Worten: "Ich bin 58, habe an Thanksgiving [US-amerikanischer Feiertag im Oktober] mit Spielen angefangen. Heute habe ich Perfektion erreicht. Was für ein wundervolles Spiel."

Anbei zeigt die Person ihre Farm und bedankt sich für all die Tipps, die sie auf Reddit erhalten hat. Der User berichtet, was ihm dabei besonders wichtig war:

Zu Ehren meiner Mutter und meines Vaters (sie sind ziemlich alt und können heutzutage nicht mehr weit laufen) habe ich auch viele Bänke aufgestellt.

Aber das ist noch nicht alles, denn nicht nur die Bänke selbst erinnern den Fan an seine Eltern, die 90 und 91 Jahre alt sind; auch an die passende Ausstattung hat die Person gedacht. Neben jeder dieser Sitzgelegenheiten befinden sich nämlich eine Lampe, damit auch bei Nacht alles in helles Licht getaucht ist.

Außerdem ist an jedem dieser Punkte ein Blumentopf für die Mutter aufgestellt, die Pflanzen liebt. Und ein Freiluft-Café in der Mitte erinnert den Fan daran, dass er sich immer noch gerne mit seinem Vater auf ein Tässchen verabredet.

Außerdem hat der Post auch noch einen anderen positiven Effekt: Er macht nämlich darauf aufmerksam, dass nicht alle Menschen gut zu Fuß unterwegs und Sitzgelegenheiten an öffentlichen Orten daher mehr als willkommen sind.

Übrigens ist das nicht die einzige Komponente aus dem echten Leben, die Einzug in das Sternentautal des Fans erhalten hat: TotallyCaffeinated hat früher selbst einen großen Garten besessen und diesen mit seinen Teichen und Bäumen genossen. Nun, da die Person in einer kleinen Wohnung ohne Grünfläche lebt, tobt sie sich stattdessen in der Farm Sim aus.

Neue Inhalte auf dem Weg

Falls ihr übrigens in Stardew Valley bereits alles erreicht habt, könnt ihr euch jetzt auf neue Inhalte im nächsten Patch freuen. PC-Spieler*innen dürfen damit etwas früher loslegen. Auf der Plattform erscheint das neue große Update 1.6 nämlich bereits am 18. März.

Es bringt unter anderem neue Feste, Items, Dialoge und Endgame-Mechaniken. Außerdem sollen laut Entwickler Concerned Ape noch einige Überraschungen drinstecken. Die neue Version kommt natürlich auch auf Konsolen und Mobile, der Release-Termin ist aber noch nicht bekannt.

Na, wie gefällt euch diese niedliche Geschichte und übernehmt ihr manchmal auch Komponenten aus dem echten Leben in Spielen?