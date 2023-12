Starfield bekommt 2024 Erweiterung und alle 6 Wochen Content-Update - das ist konkret geplant

Starfield-Fans können sich wohl auf stetigen Nachschub freuen.

Das Jahr 2024 könnte für Starfield-Fans ein gutes werden: In einem Rückblick auf den Release und die Monate danach verrät Bethesda gleich auch noch jede Menge Neuigkeiten, die nächstes Jahr auf uns zukommen. Der Start der Erweiterung wurde endlich etwas näher eingegrenzt und es soll regelmäßige Updates geben. Wir bekommen sogar schon einen kleinen Ausblick darauf, was sie enthalten.

Darum geht's: Starfield stellt den bisher erfolgreichsten Bethesda-Launch dar. Zur Feier des gelungenen Releases veröffentlicht das Entwicklerstudio jetzt eine ganze Reihe an Statistiken. Zum Beispiel erfahren wir, dass insgesamt über 13 Millionen Spieler*innen Starfield gezockt haben und im Durchschnitt 40 Stunden in den Titel investiert haben.

Hier findet ihr die restlichen Zahlen:

Hier seht ihr, was Starfield-Spieler*innen so in den letzten Wochen getrieben haben.

Was bringt die Zukunft? Aber Starfield-Entwicklerstudio Bethesda Games blickt nicht nur zurück, sondern auch voraus. Offenbar erwarten uns rosige Zeiten. Ab Februar sollen nämlich alle sechs Wochen Updates erscheinen.

Das steckt dann drin: Geplant sei "alles von Quality of Life-Verbesserungen bis hin zu Content und Feature-Updates". Wer die Neuerungen als allererstes miterleben will, soll sich auf Steam dem Beta-Zweig anschließen.

Feedback wird umgesetzt: Laut den Starfield-Macher*innen können wir uns auf die folgenden, konkreten Änderungen freuen.

Neue Arten zu reisen

City-Maps: Endlich soll es anständige Karten für die größten Städte des Spiels geben, mit denen man auch was anfangen kann.

Dekorationen, neue Schiffsbauoptionen und mehr

Dekorationen, neue Schiffsbauoptionen und mehr Neue Gameplay-Einstellungen: Der Schwierigkeitsgrad lässt sich bald wohl sehr kleinteilig anpassen, zum Beispiel, was das Trage- und Gewichtslimit angeht, den Schiffsschaden, das Geld von Verkäufer*innen, neue Survival-Mechaniken und mehr.

Das Creation Kit soll irgendwann Anfang 2024 erscheinen.

Shattered Space-DLC kommt 2024: Nachdem es zunächst immer hieß, es sei ein Geheimnis, wann die Starfield-Erweiterung erscheint, gibt es jetzt wenigstens einen ganz groben Zeitraum. Shattered Space soll immerhin noch 2024 erscheinen. Ihr müsst also nicht über ein Jahr warten.

Was bringt die Erweiterung? Offiziell angekündigt wurden neue Story-Inhalte, neue Locations, zusätzliche Ausrüstung und noch viel mehr. Was genau das alles beinhaltet und wie die Shattered Space-Erweiterung aufgebaut ist, wird allerdings erst irgendwann nächstes Jahr enthüllt. Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden.

Wie findet ihr die Updates-Ankündigungen und was erhofft ihr euch vom großen Starfield-DLC?