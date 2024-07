Starfield für 15,99€ im Angebot! Bethesdas Open-World-Spiel für Xbox & PC zum Schnäppchenpreis abstauben

Das Open-World-Spiel Starfield könnt ihr momentan stolze 80 Prozent günstiger abstauben, vermutlich aber nur für kurze Zeit.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn bekommt ihr gerade das Open-World-Spiel Starfield für schlappe 15,99€ im Angebot, und zwar sowohl für Xbox Series X als auch für PC. Im Fall der Xbox-Version bedeutet das einen Rabatt von satten 80 Prozent – nicht schlecht für ein AAA-Spiel, das erst im September 2023 erschienen ist und noch dazu zu den größten Xbox-Exklusivtiteln seit Jahren gehört. Hier geht’s zum Deal:

Geliefert wird versandkostenfrei. Bei der Xbox-Version wird euch das Spiel auf Disc geliefert, die PC-Version ist hingegen lediglich ein Download-Code für Steam.

Die Starfield Constellation Edition beitet eine Menge spektakulärer Extras.

Übrigens könnt ihr theoretisch sogar die umfangreiche Constellation Edition im Angebot bekommen, in diesem Fall sinkt der Preis von 299,99€ (UVP) auf 59,99€. Das klappt aber leider nur, wenn ihr einen Markt in eurer Nähe habt, der sie noch vorrätig hat und bei dem ihr sie abholen könnt. Bei den meisten Märkten dürfte sie allerdings ausverkauft sein.

Auch bei der Standard-Version solltet ihr angesichts des wirklich sehr günstigen Preises damit rechnen, dass sie bald vergriffen ist oder das MediaMarkt den Preis schlicht wieder anhebt. Offizielle Angaben dazu, wie lange das Angebot gültig ist, gibt es nämlich nicht. Ihr solltet daher besser möglichst schnell zuschlagen.

Was ist Starfield überhaupt?

19:50 Starfield - Testvideo zum Weltraumspielplatz für Xbox Series X/S und PC

Starfield ist ein Open-World-Spiel, das von Bethesda, dem Studio hinter Skyrim und Fallout 3 und 4, stammt. Statt Fantasy oder Postapokalypse hat sich Bethesda diesmal ein Science-Fiction-Szenario herausgesucht: Mit eurem eigenen Raumschiff, das ihr nach Herzenslust umbauen könnt, fliegt ihr ins Weltall, erkundet dort fremde Planeten und errichtet Basen.

In den Kämpfen bietet Starfield flottes Shooter-Gameplay, wahlweise aus der First- oder Third-Person-Perspektive. Dia Hauptstory ist mal wieder wenig spannend geraten, aber zumindest abseits der Hauptpfade lassen sich packende Geschichten entdecken. Außerdem sorgt neben dem vielseitigen Schiffbau auch das gelungene Fortschrittssystem für Langzeitmotivation. Mehr zu Starfield könnt ihr in unserem ausführlichen GamePro-Test erfahren:

