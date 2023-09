Starfield-Spieler läuft nichtsahnend herum – und erlebt plötzlich apokalyptisches Schauspiel

Der Blick nach oben zeigt auf diesem Starfield-Planeten ein äußerst bedrückendes, apokalyptisches Bild.

Stellt euch vor, ihr erkundet gerade einen fremden Planeten, legt ein paar Aliens um und denkt euch nichts Böses – als plötzlich ein gigantischer Mond auf genau diesen Planeten kracht. Genau so ist es einem Starfield-Spieler ergangen, der seinen Augen zunächst kaum trauen wollte und einen ziemlich großen Schock erlebt haben dürfte.

Starfield-Fan wird von Mond überrascht, der auf den Planeten stürzt

Darum geht's: In Starfield bewegen sich die einzelnen Himmelskörper. Wie genau das alles organisiert ist und ob es auch realistisch ist, bleibt unklar. Fest steht allerdings, dass sogar eine Art Sonnenfinsternis möglich ist:

Oder eben die Apokalypse: Redditor JayDumLive hat den Moment zum Glück auf Video festgehalten, sonst hätte ihm wohl kaum wer das Spektakel geglaubt. Aber wie ihr hier sehen könnt, kollidieren wirklich zwei Himmelskörper miteinander, was äußerst bedrohlich wirkt und auch so aussieht:

Doch kein Weltuntergang? Allerdings bleibt die ganz große Apokalypse dann doch irgendwie aus. Der Mond oder andere Planet kracht nämlich nicht wirklich auf den Planeten, sondern glitcht einfach irgendwie hindurch.

Auf der Innenseite des Mondes ist seine Außen-Textur gar nicht mehr zu erkennen. Was den Effekt hat, dass der Starfield-Spieler zwar eigentlich gleichzeitig in und auf einem Planeten steht, davon aber nichts zu sehen ist. Sobald die Schwelle übertreten wurde, ist das merkwürdige Schauspiel auch schon wieder vorbei.

Majora's Mask-Fans freuen sich: Selbstverständlich erinnert das viele Kommentator*innen an The Legend of Zelda: Majora's Mask. Darin stürzt der Mond auf die Erde herab und Link hat nur sehr wenig Zeit, um das Ende der Welt abzuwenden.

Visueller Bug oder nicht? Im Gegensatz zur Sonnenfinsternis dürfte es sich bei diesem Clash der Titanen nicht um ein beabsichtigtes Naturschauspiel handeln, dass extra so in Starfield eingebaut wurde. Ein richtig visueller Bug ist es aber auch nicht: Hier stimmt wohl einfach nur etwas mit der Flugbahn der Himmelskörper nicht.

Habt ihr in Starfield schon einmal so etwas oder etwas ähnliches gesehen?