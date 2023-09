Starfield hält einige Überraschungen bereit – es gibt sogar die Möglichkeit, eine Sonnenfinsternis zu sehen.

Wer in Starfield lange genug durch die Gegend fliegt, kann die wildesten Dinge erleben. Dazu zählt unter anderem die Gelegenheit, einer Sonnenfinsternis beizuwohnen. Die könnt ihr nämlich sogar aus dem Cockpit eures Raumschiffs heraus beobachten, also nicht auf einem Planeten, sondern im Weltall – was so abgefahren aussieht, dass es ein Starfield-Spieler zunächst für einen Grafik-Fehler gehalten hat.

Starfield-Fan beobachtet Sonnenfinsternis aus dem Weltall und das sieht wirklich cool aus

Darum geht's: Offenbar haben sich die Menschen bei Bethesda besonders viel Mühe gegeben, das Starfield-Universum einigermaßen realistisch wirken zu lassen. Ihr könnt mit etwas Glück und wenn die Sterne richtig stehen sogar eine Sonnenfinsternis sehen, und zwar im Weltraum. Dann schiebt sich ein Schatten über den Planeten.

So sieht das dann im Spiel aus:

Wir haben es hier nicht mit einem gigantischen Krater oder einem Glitch zu tun. Im Gegenteil, das Phänomen dürfte mit voller Absicht so implementiert worden sein und wirkt ziemlich beeindruckend. Ganz offensichtlich wirft die Sonne hier einen Schatten auf den Himmelskörper vor dem Raumschiff. Ein Bild, das in der echten Welt so sonst eben nur Astronaut*innen zu Gesicht bekommen.

Was ist eine Sonnenfinsternis? Bei einer Sonnenfinsternis auf der Erde wird die Sonne durch den Mond verdeckt. Blicken wir an der richtigen Stelle in diesem Augenblick zum Himmel, wirft der Mond seinen Schatten auf uns. Durch die Form und Drehung der Erde sind aber natürlich immer nur bestimmte Teile des Planeten davon betroffen.

Wie häufig tritt das Phänomen auf? Sehr selten: Vor allem eine totale Sonnenfinsternis stellt ein äußerst seltenes Ereignis dar, aber auch hier kommt es auf den Ort an. In Deutschland hat die letzte vollständige Sonnenfinsternis beispielsweise am 11. August 1999 stattgefunden und die nächste trifft uns erst wieder am 3. September 2081.

Eine partielle Sonnenfinsternis konnte aus Deutschland aber zum Beispiel am 25. Oktober 2022 beobachtet werden. Im Schnitt rechnet man alle 375 Jahre mit einer totalen Sonnenfinsternis über einem festgelegten Ort. Aber es gibt auch Gegenden, wo es sehr viel häufiger oder viel, viel seltener dazu kommt – teilweise über 4.000 Jahre nicht (via: Wikipedia).

In Videospielen muss für so eine Darstellung natürlich auch die Beleuchtung stimmen und das Ganze überhaupt erst mit bedacht werden. Dementsprechend rätseln viele Starfield-Fans jetzt in den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag, ob sich alle Himmelskörper eines Sternensystems tatsächlich bewegen und in einem gemeinsamen Bereich existieren oder nicht.

Wie findet ihr die Sonnenfinsternis? Habt ihr in Starfield auch schon eine gesehen – oder in echt?