Starfield-Fans leiden immer noch unter massig Bugs und einer hindert euch sogar daran, eine Fraktionsquest zu beenden

Starfield ist auch zwei Monate nach Release noch alles andere als bugfrei. Im Gegenteil: Manche Bugs hindern euch daran, Quests abzuschließen und weiter zu machen. Bei irgendwelchen unwichtigen Nebenaktivitäten wäre das nicht so schlimm, aber viele Fans beklagen sich zum Beispiel auch darüber, dass sie eine ganze Fraktions-Questline gar nicht abschließen können.

Darum geht's: Bethesda hat Starfiel Anfang September veröffentlicht und arbeitet seitdem daran, die gröbsten Fehler zu beseitigen. Die Bugs existieren in zahlreichen Variationen, viele wurden auch schon behoben und sie betreffen auch nicht immer alle Spieler*innen.

Starfield ist stellenweise immer noch so kaputt, dass ihr Fraktionen nicht beitreten könnt

Wie übel es allerdings aussehen kann, wenn ihr richtig Pech habt, zeigt das Bild dieses Starfield-Spielers:

Quests durch Bugs unspielbar: In Starfield können diverse Bugs dafür sorgen, dass ihr eure Missionen nicht abschließen könnt. Da wären zum Beispiel Dialog-Optionen, die einfach nicht erscheinen, Raumschiffe, die nicht landen oder NPCs, die nicht spawnen.

Besonders bitter: Die Ryujin-Fraktion. Der könnt ihr normalerweise beitreten, indem ihr eine Reihe an Quests für sie erledigt. Das umfasst ziemlich viele coole Stealth-Missionen und ihr bekommt auch zwei wirklich nützliche Belohnungen. Wie ihr der Ryujin-Fraktion in Starfield beitretet, lest ihr in diesem GamePro-Beitrag.

Das funktioniert aber nicht – zumindest nicht bei diesem Menschen, der Starfield spielt und er scheint damit nicht allein zu sein. In den Kommentaren häufen sich die Anworten verzweifelter Spieler*innen, denen es ähnlich geht.

Was ist das Problem? Um die vorletzte Fraktionsquest der Ryujin-Questline namens Sabotage abzuschließen, müsst ihr mit dem NPC David Barron interagieren. Wir sollen ihm eine Slate übergeben, aber die Figur spawnt manchmal einfach außerhalb der Map. So können wir sie natürlich nicht erreichen und die Quest nicht beenden.

Das kann helfen: Auf dem PC lässt es sich mit Hilfe der Konsolen-Kommandos bewerkstellligen, dass David Bannon direkt zu uns hin teleportiert wird. Das geht auf der Xbox aber natürlich leider nicht. Ihr könnt allerhöchstens euren Spielstand auf den PC übertragen und dort den Workaround nutzen und anschließend wieder auf der Xbox weiterspielen.

Wie läuft es bei euch mit Starfield und den Bugs? Habt ihr auch so viele Missionen, die ihr nicht abschließen könnt?