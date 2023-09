Starfield-Cheats könnt ihr mit einem Trick wohl auch auf Xbox nutzen

Da werden die Starfield-NPCs aus der Wäsche gucken, wenn sie euer ganzes Cheat-Geld sehen.

In Bethesda-Spielen gehört es quasi zur Tradition, dass wir cheaten können. Das gilt auch für Starfield: Die guten, alten Konsolen-Befehle bleiben sogar genau dieselben wie seit eh und je. Was in Skyrim und Fallout funktioniert, das klappt auch heute noch im Weltraum. Offenbar lassen sich die PC-Cheats sogar auf Xbox Series S und Xbox Series X übertragen, wenn auch mit Einschränkungen.

Ihr könnt in Starfield cheaten und so holt ihr euch viel Geld oder macht euch unsterblich

Ja, Cheaten geht: Wer keine Lust hat, in Starfield ewige Laufburschen-Aufgaben zu erfüllen, um sich das Taschengeld aufzubessern, kann gleich ganz dick auftragen und sich richtig viel Kohle verschaffen. Ihr könnt aber auch einfach den Godmode anschalten, eure Größe verändern, das Gewichts-Limit für euer Inventar aufheben und vieles mehr.

So funktioniert's: Um die Cheats in der PC-Version eingeben zu können, müsst ihr die Konsole öffnen.

Das geht mit einem Druck auf die ö-Taste eurer Tastatur (oder ~, wenn ihr nicht das deutsche Tastatur-Layout benutzt). Dann öffnet sich links unten ein kleines Text-Eingabefenser, die sogenannte Konsole.

Dort könnt ihr dann die Befehle aka Cheats eintippen und mit einem Druck auf Enter aktivieren.

Anschließend drückt ihr erneut auf ö, um die Konsole wieder zu schließen.

Aber Vorsicht! Wer Cheatcodes benutzt, schaltet damit die Achievements ab. Wollt ihr die Herausforderungen abschließen und dafür Gamerscore-Punkte sammeln, solltet ihr die Finger von den Cheats lassen.

Alle Cheat-Codes/Cheat-Befehle für Starfield im Überblick

Hier findet ihr die Codes, die ihr eingeben müsst und was sie bewirken.

Cheat-Code Effekt tgm Godmode: unendlich Energie, Munition und Sauerstoff tim Godmode light: Ihr seid unsterblich psb Schaltet alle Starfield-Kräfte für euren Charakter frei player.additem f #1000000 1 Million Credits erhalten – die Zahl nach der Raute lässt sich ändern player.setlevel XXX Legt euer Charakter-Level fest – das XXX mit dem gewünschten ersetzen player.setav carryweight XXX Legt das Gewicht fest, das euer Charakter maximal tragen kann – das XXX mit dem gewünschten ersetzen kah Alle Feinde in der Nähe werden getötet killall Alle NPCs in der Nähe werden getötet unlock Verschlossene Türen und Kisten werden geöffnet, wenn ihr das vorher vergeblich versucht habt tcai Die Kampf-KI von NPCs wird abgeschaltet tai Alle KI-Vorgänge werden angehalten tfc Aktiviert die freie Kamera tcl Deaktiviert die Kollisionsabfrage showlooksmenu player 1 Öffnet den Charakter-Editor für optische Anpassungen

Wenn ihr bestimmte Gegenstände, Waffen oder ähnliches haben wollt, könnt ihr sie euch mit den Codes player.placeateme [Item ID] [Anzahl] und player.additem [Item ID] [Anzahl] beschaffen. Die jeweiligen Codes könnt ihr euch selbst in der Konsole mit dem Befehl help und dem jeweiligen Item- oder Waffenbegriff heraussuchen.

So übertragt ihr Cheats auf die Xbox

So soll das gehen: Laut diversen Spieler*innen auf Reddit lassen sich die Cheatcodes der PC-Version von Starfied auch auf der Xbox Series S/X nutzen (mit wenigen Ausnahmen, manche Einstellungen wie das FOV sind PC-spezifisch).

Dafür benötigt ihr allerdings einen PC und die Play-Anywhere-Fassung von Starfield aus dem Microsoft-Store. Mit der Steam-Version funktioniert das wohl definitiv nicht.

Startet Starfield auf dem PC, gebt die gewünschten Cheats wie oben beschrieben ein und speichert euer laufendes Spiel ab. Anschließend ladet ihr genau diesen Spielstand auf der Xbox und dann solltet ihr auch dort die Auswirkungen der Cheats zu spüren bekommen – also zum Beispiel unendlich Munition haben.

Aber Vorsicht: Es gibt im Netz auch Kommentare, denen zufolge sich die PC-Spielstände mit Cheats nicht auf der Xbox Series S/X laden lassen. Wir überprüfen das und aktualisieren den Artikel, sobald wir Gewissheit haben.

Habt ihr Starfield im Microsoft-Store gekauft und die Cheats schon ausprobiert? Lassen sie sich bei euch auf die Xbox-Konsole übertragen?