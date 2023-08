'Stellt den offiziellen Starfield-Controller in den Schatten': Community feiert schicke Controller-Fankreation zum Xbox-RPG

Während das offizielle Controller-Design eher schlicht ist, geht das Fan-Modell in die Vollen.

Ja, es gibt einen offiziellen Controller zum massiven Xbox-Rollenspiel Starfield – und das eher unaufgeregte Design dürfte genau das sein, was sich die einen wünschen. Andere dagegen verlangt es sicher nach einer etwas auffälligeren Optik, die euch sofort von fremden Planeten träumen lässt. Gehört ihr zu letzterer Gruppe, dann müsst ihr euch unbedingt die Alternative anschauen, die ein Künstler selbst entworfen hat.

Das ist der inoffizielle Starfield-Controller in Hochglanz

Der Künstler GriftyGamerGuy präsentiert seine Eigenkreation auf Reddit und verrät dazu: "Individuell bemalter Controller mit Starfield-Thema, den ich gemacht habe. Ich kann es nicht erwarten, loszulegen!"

Hier könnt ihr euch das Stück selbst ansehen:

Ob das Pad euren Geschmack trifft oder nicht, eines steht fest: Er sticht definitiv ins Auge. Dafür sorgt die ungewöhnliche Kombination aus knalliger Farb-Kombi und Hochglanz-Look. Der offizielle Controller setzt auf ein eher schlichtes Design mit einem coolen Farbakzent rund um den Xbox-Button.

Dagegen zeigt die Fan-Variante einen stilisierten Planeten unter einem weiten Sternenhimmel. Die hügelige Planetenoberfläche mutet mit ihren Rot-, Orange- und Gelbtönen wüstenartig an, während der Himmel in sattem Blau gehalten ist und einen Farbverlauf zeigt. Im Gesamtbild versprüht die Bemalung ordentliche Retro-Vibes.

Starfield-Fans sind hin und weg

Das kommt auf Reddit richtig gut an. "Stellt den offiziellen Collector's Edition Controller in den Schatten", steht in einem Kommentar. Ein weiterer User befindet sogar: "Das ist fantastisch, aber ich hätte zu viel Angst, um damit zu spielen! Er ist zu hübsch!" Dem schließt sich gleich noch jemand an mit den Worten:

Schöne Arbeit! Es wäre fast schon eine Schande, damit zu spielen... lol (Ich habe den offiziellen Controller dafür.)

Ob der Controller eher ein Ausstellungsstück als ein Alltagsgegenstand ist, kann wohl diskutiert werden, Bedenken, die Farbe könne sich ablösen, räumt der Künstler allerdings aus:

Die Lackierung ist mit einem haltbaren Acryl-Urethan [Klarlack] versiegelt. Das ist die glänzende, reflektierende Oberfläche des Controllers. Schützt das Werk auch bei regelmäßigem Gebrauch vor Abnutzung.

Hier könnt ihr euch noch mal ein Video zum offiziellen Starfield-Controller ansehen:

Eine andere Person schreibt nur: "NIMM EINFACH MEIN GELD!" Falls ihr euch schon gefragt habt, ob ein Kauf bei GriftyGamerGuy möglich ist: Der Künstler hat nicht zum ersten Mal einen Controller bemalt und macht das auch nicht nur für den Eigengebrauch. Tatsächlich bietet er seine Kreationen auch zum Verkauf an.

Welcher Controller macht bei euch das Rennen: Der offizielle oder das wesentlich auffälligere Modell des Künstlers?