7 Euro für 30 Minuten Spielzeit und zwei Items: Der Preis für die neue Starfield-Mission ist absurd

Starfield hat mit dem Juni-Update wieder einige neue Inhalte und Verbesserungen bekommen.

Starfield war zwar nicht ganz das, was sich viele Fans erhofft hatten, aber das Bethesda-RPG wird immerhin noch mit stetigen Updates erweitert und verbessert. Eigentlich bietet das Juni-Update da auch genug Grund zur Freude.

Unter anderem können wir mit Creations jetzt eigene Inhalte erstellen und vor allem auch auf Inhalte aus der Community zugreifen. Oder auf Inhalte von Bethesda, die allerdings sehr kurz ausfallen, dafür aber aber ziemlich teuer sind.

Bethesda will für eine 30 Minuten lange Starfield-Mission 7 Euro und Fans sind sauer

Darum geht's: Starfields Juni-Update bringt nicht nur die Trackers Alliance, Munitions-Crafting, Upgrades für Nahkampfwaffen und bessere Nahkampfwaffen, sondern auch die sogenannten Creations. Das heißt, dass ihr hier auf allerlei Kreationen von anderen Fans zugreifen könnt. Viele dieser Mods, Inhalte und Missionen sind komplett kostenlos, ihr könnt oft aber auch die Ersteller mit Geld unterstützen.

3:06 Starfield stellt ersten DLC in Trailer vor, der noch dieses Jahr erscheint

Bethesdas eigenes, kostenpflichtiges Creations-Angebot besteht aus einer Mission namens "The Vulture", die ihr erst spielen könnt, nachdem ihr die vorhergehende Mission The Starjacker abgeschlossen habt. The Vulture schlägt allerdings mit 7 Euro zu Buche. Für diese sieben Euro bekommt ihr eine knappe halbe Stunde Spielzeit – so lange dauert die Mission –, einen Anzug und ein Scharfschützengewehr.

Das Problem daran ist nicht nur der Preis, wobei es natürlich alles andere als gut ankommt, für eine halbstündige Mission stolze 7 Euro abzurufen (und es günstigere, bessere sowie umfangreichere Creations-Alternativen von Fans gibt). Sondern auch der Umstand, dass die Sniper Rifle aktuell unter einem Bug leidet und nur nachgeladen werden kann, wenn ihr sie über das Inventar erneut ausrüstet (via: GamingBolt).

Fans reagieren wütend: Weil sich bei Starfield zu wenig in zu langer Zeit tut und weil diese Preispolitik so gar nicht gut ankommt, wird Bethesda mit negativen Reviews abgestraft. Auf Steam steht Starfield jetzt beispielsweise nur noch bei 59 % positiven Bewertungen, was zu einer insgesamt "ausgeglichenen" Bewertung führt. Bei den Bewertungen innerhalb der letzten 30 Tage sieht es deutlich schlechter aus: Nur noch 27 % sind positiv, was zu einer Gesamt-Bewertung von "größtenteils negativ" führt.

Wann kommt der Starfield-DLC und was kostet er? Die große Starfield-Erweiterung hört auf den Namen Shattered Space und soll irgendwann im Herbst dieses Jahres erscheinen. Einen genauen Termin dafür gibt es noch nicht und wir wissen leider auch noch nicht, wie viel der DLC dann kostet. Der absurde Preis für die Bethesda-Mission bei Creations ist hoffentlich kein Fingerzeig dafür.

Wie findet ihr die Creations bei Starfield und was sagt ihr dazu, dass Bethesda sieben Euro für diese Mini-Mission verlangt?