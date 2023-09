Starfield: Schnell Geld verdienen - Die besten Wege um Millionen von Credits zu scheffeln

Reich werden wie Walter Stroud? Nicht schwer in Starfield.

Für ein gutes Schiff in Starfield müsst ihr ordentlich in die Taschen greifen. Da ist es keine Seltenheit, dass ihr schnell hunderttausende an Credits ärmer seid. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, um reich zu werden.

Skills für mehr Geld

Wenn ihr es auf mehr Credits anlegt, dann solltet ihr so früh wie möglich ‘Handel’ skillen. Das bringt euch gerade beim Verkauf deutlich mehr Geld ein. Der Skill ist auch sehr einfach hoch zu skillen und ihr könnt bei manch einem Gespräch mehr Credits für euch herausschlagen.

Waffen und Rüstungen verkaufen

Es ist oft schwierig einzuschätzen, welche Items es wirklich wert sind, dass ihr sie mitnehmt. Ressourcen wie Gold sind zum Beispiel nichts wert, während eine gute Waffe euch gerne mal so zwischen 2.000 - 5.000 Credits einbringen kann. Dasselbe gilt für Anzüge, die oft überdurchschnittlich wertvoll sind.

Leider bringt uns der Revolver nicht 41.000 Credits. Aber je nach Händler bekommt ihr 5.000.

Den Wert dieser Gegenstände seht ihr direkt in der Beschreibung. Hier wird allerdings der Händlerpreis angegeben. Wollt ihr Items verkaufen, dann gibt es ohne Talente nur ein Achtel des Kaufwerts.

Bedenkt unbedingt auch, dass gerade Waffen und Rüstungen besonders viel wiegen. Verbessert also euer ‘Gewichtheben’ Talent, packt Items in den Frachtraum oder gebt sie euren Gefährt*innen.

Verbrechen und die Crimson Fleet

Wenn ihr moralisch eher "flexibel" seid, dann kann euch die Mitgliedschaft in der Crimson Fleet schnell reich machen, denn ihr Missionen-Board hat es in sich.

Die Missionen der Crimson Fleet geben extra viele Credits. Gerade Schmuggel ist vollkommen ungefährlich, solange ihr vorher speichert.

Zum einen gibt es die Piraterie-Aufträge, bei denen ihr Schiffe überfallen sollt. Mit einem hohen Überreden-Skill geben Schiffe einfach ihre Ware auf. Dann bekommt ihr nicht nur die Credit-Belohnung, sondern könnt danach direkt noch alle Waren bei den Händer*innen der Fleet loswerden. Selbst mit bezahltem Kopfgeld macht ihr hier schnell Gewinn.

Schmuggelmissionen sind noch besser. Sie geben euch gerne mal zwischen 7.000 und 9.000 Credits. Alles, was ihr tun müsst, ist einmal die Schnellreise zu nutzen, auf dem Planeten zu landen und direkt wieder zurück zur Fleet, um die nächste anzunehmen. Wie genau Schmuggeln funktioniert, erfahrt ihr in diesem Guide:

Schmuggel in Starfield Starfield - Schmuggelware verkaufen: So werdet ihr die illegale Ware los von Stephan Zielke

Neon Schmuggel-Trick

Wenn ihr mal schnell 12.000 Credits braucht, dann reist nach Neon und geht dort in das Büro der Sicherheit. Geht dann geradeaus in den zweiten Raum und schaut rechts in die Zelle. Dort lagert jede Menge Schmuggelgut, das ihr einfach einsammeln könnt, solange ihr schleicht.

Bringt eure Beute dann direkt zum Büro der Handelsgilde die Straße runter, wo ihr alles verkaufen könnt. Geht dem Händler das Geld aus, dann setzt euch kurz auf einen Stuhl, wartet 24 Stunden und sprecht ihn wieder an, wenn sein Geld aufgefüllt ist.

Das Beste an dem Trick: Ihr werdet auf eurem Weg nicht gescannt. Es ist also vollkommen ungefährlich, mit dem Schmuggelgut durch die Gegend zu laufen.

Handwerk als unendliche Einnahmequelle

Wenn ihr auf ehrliche Art und Weise Geld machen wollt, dann solltet ihr es mit Außenposten versuchen. Sie produzieren unendlich viele Ressourcen, die ihr in bessere Produkte verarbeiten könnt, die sich zu einem guten Preis verkaufen lassen.

Wie genau das geht, zeigt euch der YouTuber Kibbles in diesem Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Außerdem bekommt ihr bei der Herstellung auch noch Erfahrungspunkte gutgeschrieben. Damit lassen sich Unmengen an Erfahrungspunkten generieren, die ihr auf normalem Wege gar nicht bekommen könntet.

Der Truhentrick aus Skyrim ist zurück

Die Creation-Engine, auf der Skyrim, Fallout 4 und nun auch Starfield basieren, hat ein interessantes Detail was Händler*innen NPC’s angeht. Diese haben ihre Ware nämlich komplett in einer Truhe gelagert, an die ihr normalerweise gar nicht herankommt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Bethesda packt diese Truhen unter die Map. Aber mit ein paar Tricks könnt ihr euch durch die Karte von New Atlantis buggen und die Truhen doch erreichen. Wie genau das funktioniert, zeigt euch der YouTuber More Skills Gaming im Video oben

Was ist euer Tipp zum schnellen Geld? Piraterie, Verkauf oder gleich ein ganzes Handelsimperium mit Außenposten?