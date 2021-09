Starfield hat fast so viel Dialog wie Skyrim und Fallout 4 zusammen

Starfield ist die erste neue IP von Entwicklerstudio Bethesda seit 25 Jahren und soll wohl auch entsprechend beeindruckend werden. Dabei wurde das Spiel von den Machern bereits als "Skyrim im Weltall" bezeichnet, aber anscheinend erwartet uns noch sehr viel mehr als im RPG-Klassiker - Zumindest wenn es nach der Anzahl an Dialogen geht.

Mehr Dialoge als in Skyrim oder Fallout 4

Darum geht's: Während des Xbox Showcases der Tokyo Game Show 2021 hat auch Starfield einen kleinen Auftritt bekommen. Todd Howard hat darin erklärt, dass Starfield satte 150.000 Zeilen an Dialog beinhalten soll. Zum Vergleich: Skyrim hat etwa 60.000 Zeilen Dialog und Fallout 4 110.000 Zeilen. Damit wird das neue RPG fast größer als Skyrim und Fallout 4 zusammen, zumindest wenn es um die Dialoge geht.



Das heißt natürlich nicht zwingend, dass das Spiel auch proportional länger wird. Die Masse an Dialogzeilen könnte zum Beispiel ein Produkt verschiedener Enden im Spiel sein, von denen wir die meisten in einem Durchlauf gar nicht zu sehen bzw. hören bekommen würden.

Zugleich wissen wir aber bereits, dass Starfield ziemlich groß werden soll. Während die Hauptquest recht schnell beendet werden kann, soll es wieder jede Menge Nebenquests und Beschäftigungsmöglichkeiten geben, die Spieler*innen lange im Spiel halten können, wie Todd Howardim Interview mit The Telegraph bereits verriet.



Wenn ihr einen Blick darauf werfen wollt, was euch in Starfield erwartet, könnt ihr euch hier die Mini-Doku zum Spiel ansehen:

Hardcore-RPG mit Aliens

Neben der Menge an Dialogen in Starfield kennen wir auch bereits einige Details zur Spielwelt. So soll das Spiel den Fokus wieder stärker auf Rollenspiel-Elemente legen, jede Menge Lore in der Welt verstecken, Aliens enthalten und den Fokus auf Spaß statt Realismus legen.



Für mehr News zum Gameplay oder neue Trailer müssen wir uns derweil noch etwas gedulden. Starfield erscheint am 11. November 2022 exklusiv für Xbox Series X/S.

Freut ihr euch darüber, wie groß das Spiel wird? Oder würde euch eine kleinere Welt mit weniger Dialogen vollkommen reichen?