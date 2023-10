Starfield-Fan erschafft das größte Klopapier-Imperium der Galaxie und wir sind beeindruckt

Diese Sammlung an ganz speziellem Diebesgut ist beeindruckend.

In Starfield können wir, ganz nach guter alter Bethesda-Tradition, mit sämtlichen Gegenständen interagieren, sie aufheben, beziehungsweise stehlen - und was wir mit diesen unendlichen Möglichkeiten anfangen, das ist uns überlassen. Bei einem Fan ist es das perfekte Toilettenpapier-Imperium.

Der Reddit-User zeigt nicht nur, wie feinsäuberlich die Rollen angeordnet sind, sondern verrät auch, warum das Ganze passiert ist.

Starfield-Fan präsentiert kunstvolle Klopapier-Sammlung

Was, wenn die menschlichen Bedürfnisse mal etwas häufigere und längere Toiletten-Sitzungen erfordern? Für diesen "fäkalen Fall der Fälle" wäre ein Starfield-Fan bestens vorgesorgt; nun ja, zumindest innerhalb der galaktischen Spielwelt.

Auf den Screenshots von General-Jackass können wir eine Menge Diebesgut bestaunen - und es handelt sich nicht um die gewöhnlichen Waffen oder Schiffe, sondern um beeindruckende Sammlung an feinsäuberlich arrangierten Toilettenpapierrollen. Dazu kommentiert der Fan:

"Manche Piraten nehmen Wertsachen, andere stehlen Toilettenpapier aus allen besiedelten Systemen. Seht meinen gesteppten Schatz!"

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das lässt bei einigen Fans in den Kommentaren sofort Erinnerungen an den Beginn der Corona-Pandemie wach werden; als die meisten vor leeren Supermarkt-Regalen standen, während andere womöglich eine ähnliche Sammlung im echten Leben angelegt hatten.

Eine Person mutmaßt in den Kommentaren: "Jemand hat unter dem großen Toilettenpapiermangel 2020 gelitten." Hinter der Sammlung steckt aber, wie der User erklärt, ein anderer Grund.

Warum Klopapierrollen sammeln?

Ein weiterer User will wissen, wie viel Zeit in dieses Projekt geflossen ist. Darauf antwortet der Beitragssteller, dass dafür schon eine große Stundenzahl nötig war. Wozu der Aufwand gut war, dafür liefert der Fan eine erstaunlich einfache und nachvollziehbare Erklärung: Er findet diese Beschäftigung entspannend und meditativ.

"Als Kind habe ich Münzen gestapelt, also war es interessant für mich, wie es sich ohne das Taktile (Berührung/Tastempfindung) anfühlt."

General-Jackass berichtet darüber, wie er mit dem Stapeln im RPG herumprobiert habe und dass die Physik dabei relativ gut funktioniert habe.

Nur einmal seien beim Eintreten die Stapel ineinander geclippt und überall hin "explodiert", sodass noch mal einige Zusatzarbeit nötig gewesen sei.

Unter diesem Gesichtspunkt bekommt das Klopapier-Imperium natürlich einen neuen Sinn, denn was Leute entspannt, kann eben sehr unterschiedlich sein. Manche Spieler*innen greifen dafür zu Farm Spielen, ernten und gießen jeden Tag Gemüse, andere suchen sich eben in Starfield ihre Beschäftigung. Und wir jedenfalls freuen uns für den Fan, dass er eine Methode zum Abschalten gefunden hat.

Was meint ihr: Wie sieht das Ganze aus und habt ihr euch schon mal in Spielen eigene Beschäftigungen zum Entspannen gesucht, die so nicht vorgesehen waren?