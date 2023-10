'Das ist ein riesiges Versäumnis': Starfield-Fans ärgern sich über die komplett nutzlosen Krankenstationen ihrer Raumschiffe

Nur Deko? Auf dieser Krankenstation könnt ihr euch nicht wieder zusammenflicken.

Viele Starfield-Fans wundern sich über das verschwendete Potential des Spiels in einigen Bereichen. Zum Beispiel sorgt die Krankenstationen für große Enttäuschung, weil sie eine verpasste Gameplay-Chance darstellt: Ihr könnt zwar eine Krankenstation in euer Raumschiff einbauen, dort dann aber niemanden heilen. Und das ist nicht der einzige Punkt, der Fans ratlos zurücklässt.

Starfield-Fan ist enttäuscht über die Krankenstation

Darum geht's: Ihr könnt in Starfield 1.000 Planeten besuchen und haufenweise Quests erledigen, auch das Basteln eigener Raumschiffe ist in Bethesdas SciFi-RPG möglich. In diese Transportmittel könnt ihr auch eine Krankenstation einbauen, aber die sieht leider nur nett aus und erfüllt ansonsten überhaupt keine Funktion – Ihr könnt euch darin nicht heilen.

Das sorgt natürlich für Irritation: Immerhin existieren in Starfield durchaus Möglichkeiten, sich zu heilen. Ihr könnt sogar eine Ärztin anheuern und die mit auf euer Raumschiff nehmen, aber die Krankenstation ist und bleibt reine Dekoration. Wieso das so ist, erschließt sich den Fans überhaupt nicht.

Aber es ist nicht nur das: Die Krankenstation ist leider nur eines von vielen Beispielen. Es gibt in Starfield jede Menge Mechaniken, Dialoge oder Bauteile, die einfach nicht zu Ende gedacht wirken. Da wäre zum Beispiel das Kind Cora. Cora fragt andauernd laut und deutlich nach Büchern und wir können im Spiel auch haufenweise Bücher finden und einsammeln, sie aber einfach nicht Cora geben.

Redditor Forgotten___Fox bringt es auf den Punkt:

"Wieso eine Krankenstation haben, mit der ich mich nicht heilen kann? Warum einen Laderaum einbauen, wenn ich davon keine Schiffs-Ladefläche bekomme? Warum Kapitänsquartiere einbauen, wenn jeder an Bord sie wie ein normales Zimmer nutzt?"

1:45:14 Unsere Starfield-Tester Dennis und Peter im Talk über ihre Wertung

Das Raumschiffe-Basteln in Starfield sei offenbar nur für das Anschauen von außen gedacht, sinniert ein anderes Community-Mitglied. Im Innenleben sei viel zu wenig möglich und sehr viel Potential bleibe einfach ungenutzt. Generell beklagen sich in den Kommentaren viele Leute darüber, dass Starfield so sehr in die Breite, aber dann nicht in die Tiefe geht. Es werden also viele Dinge eingebaut, aber nicht konsequent zu Ende genutzt.

Was haltet ihr davon, ist euch das auch schon aufgefallen? Wo seht ihr noch ungenutztes Potential in Starfield?