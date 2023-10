Starfield-Fans sind sich einig: Hochzeiten im RPG sind eine echte Enttäuschung, nicht mal die Eltern kommen

Howdy, Partner! Wer in Starfield Sam Coe heiraten will, muss sich auf eine Enttäuschung gefasst machen.

Starfield-Fans haben es nicht immer leicht: Bethesdas Space-RPG ist trotz all seiner Stärken nicht gerade der nächste große Wurf geworden, von dem viele geträumt hatten. Der Teufel steckt wie so oft im Detail und bei den Kleinigkeiten in Starfield gibt es viele Unstimmigkeiten. Zum Beispiel beim Thema Heiraten: Die Zeremonie mit Sam Coe lässt stark zu wünschen übrig, wie ein Spieler bitter beklagt.

Starfield-Hochzeiten sind für viele Fans eine herbe Enttäuschung

Darum geht's: Starfield ist das neueste Bethesda-RPG und spielt zum ersten Mal in einem richtigen Science Fiction-Setting mit Raumfahrt und allem Drum und Dran.

Während viele Aspekte auf Begeisterung stoßen, hapert es aber an einigen Kleinigkeiten, die vielen Fans nicht zu Ende gedacht vorkommen, wie zum Beispiel die Romanzen und insbesondere die Hochzeits-Zeremonien.

19:50 Starfield - Testvideo zum Weltraumspielplatz für Xbox Series X/S und PC

Hochzeit sorgt für Rage-Quit: In einem Reddit-Post erklärt ein Starfield-Spieler, wie enttäuscht er von seiner Hochzeit mit Sam Coe war. Dabei spielen vor allem drei große Punkte eine wichtige Rolle. Die folgenden Aspekte sind nur schwer nachzuvollziehen:

Warum ist die Hochzeit nicht in der Lodge? Das Coe-Anwesen habe keinerlei Bedeutung für das Paar und Sam Coe selbst hat dort in den letzten Jahren auch quasi gar keine Zeit verbracht. Warum sind Ex-Partnerin und der Vater von Sam Coe mit dabei (zu dem er eine vorbelastete Beziehung hat), aber keinerlei Constellation-Mitglieder, nicht die Eltern der eigenen Spielfigur und auch sonst niemand von Bedeutung? Wieso ist die Zeremonie so kurz und unspektakulär? Selbst in Skyrim sei seinerzeit mehr und ausgiebiger gefeiert worden, als es hier der Fall ist – und was in MMORPGs vor sich geht, stellt Starfield sowieso in den Schatten.

"Das war so faul wie nur 4 Romanzen-Optionen im Spiel zu haben, dass die Map nur blauer Flaum ist oder dass die Hauptanimation im Spiel die verdammten Türen sind."

Es gibt ein paar halbherzige Erklärungen: Die Beziehung zwischen Sam Coe und seiner Familie sowie seiner Ex-Partnerin spielen eine wichtige Rolle in seiner Story. Dementsprechend ergibt es zwar durchaus Sinn, dass die Hochzeit dort ausgetragen wird und diese Personen anwesend sind, den Rest erklärt das aber natürlich nicht.

Viele andere Fans pflichten bei: Vor allem, dass die Eltern zu keiner einzigen Hochzeit in Starfield kommen, stößt eigentlich sämtlichen Fans sauer auf. Einige scherzen natürlich darüber, aber die allermeisten können diesen Fauxpas schlicht nicht nachvollziehen.

Es würde so viel besser gehen: Sogar die Zeremonien in Dragon Age: Inquisition waren seinerzeit deutlich besser. Konstruktive Kritik zu dem Thema lautet beispielsweise, dass es wirklich cool wäre, wenn wir zum Beispiel selbst Einladungen an NPCs verteilen könnten, die dann bei der Hochzeit auftauchen.

Wie ist es bei anderen Companions? Nicht viel besser: Teilweise ergibt die kleine, sang- und klanglose Hochzeit mehr Sinn, wie zum Beispiel bei Andreja. Dafür werden die Spielfiguren währenddessen wohl regelmäßig von Aliens attackiert – Live-Zwischensequenzen sei Dank.

Wie haben euch die Hochzeitszeremonien in Starfield gefallen? Was hättet ihr daran gern anders?