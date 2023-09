Starfield: Alle Tempel finden und 24 Kräfte freischalten

Mit Hilfe von Vladimir könnt ihr zu einem echten Space-Magier werden.

Einer der wichtigsten Gründe der Hauptgeschichte in Starfield zu folgen, sind die Machtkräfte. Diese Fähigkeiten geben teilweise massive Vorteile im Kampf und ihr solltet sie nicht unterschätzen.

So schaltet ihr die Kräfte frei

Während der fünften Hauptmission ‘Ins Unbekannte’ schaltet ihr eure erste Kraft frei: Antigravitationsfeld. Damit könnt ihr Gegnergruppen schweben lassen, die euch dann hilflos ausgeliefert sind.

Mit einem Minispiel müsst ihr das Portal aktivieren. Das dürft ihr insgesamt 48 mal machen und nervt euch spätestens beim dritten Tempel.

Um sie zu bekommen müsst ihr erst per Scanner den Tempel finden und dann ein kleines Minispiel absolvieren, bei dem ihr durch Lichter hindurchfliegt. Habt ihr alles richtig gemacht, dann öffnet sich das Portal in der Mitte und ihr könnt dort eure Kraft entgegennehmen.

So nutzt ihr die Kräfte

Nachdem ihr Antigravitationsfeld gefunden habt, könnt ihr alle Kräfte in einem neuen Menü einsehen. Geht ins Charaktermenü und wählt den obersten Punkt im Ringmenü. Dort könnt ihr die neue Kraft ausrüsten.

Jeder Punkt auf dem Ring ist eine Kraft, die ihr noch nicht freigeschaltet habt.

Die Kräfte funktionieren genau wie die Drachenschreie aus Skyrim. Ihr könnt nur eine auswählen und mit dem gleichzeitigen Drücken von LB+RB nutzen. Dies verbraucht einen Teil eurer blauen Kraftanzeige, die sich mit der Zeit von allein wieder füllt.

Tempel finden und mehr Kräfte bekommen

Um die restlichen 23 Kräfte zu bekommen, müsst ihr die dazu passenden Tempel finden. Leider sind ihre Positionen zufällig, so dass ihr nicht gezielt nach einer Kraft suchen könnt. Dennoch gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr Tempel aufspüren könnt:

Sprecht mit Vladimir und fragt nach Tempel-Sichtungen

Bereist neue Systeme

In einem System mit Tempel erhaltet ihr automatisch die Quest ‘Kräfte aus dem Jenseits’, die euch zum Standort leitet. Wollt ihr aber nicht ziellos durchs Universum tingeln, dann ist Vladimir die bessere Wahl. Manchmal hat er aber keine neuen Sichtungen für euch. Dann erledigt einige andere Quests und kehrt danach zu ihm auf das Auge oder in die Loge zurück.

Schaut regelmäßig in euer Questlog oder ihr verpasst eine neuen Tempel.

Vorsicht bei späteren Tempeln! Im Verlauf des Spiels versuchen euch die Sternenblüter davon abzuhalten neue Kräfte zu erlangen. Rechnet also immer mit einem Angriff und haltet die Waffen bereit.

Alle 24 Kräfte

Alien-Wiederbelebung (Phi): Lässt euch ein totes Alien wiederbeleben, damit es für kurze Zeit für euch kämpft. Antigravitationsfeld (Eta): Lasst Feinde in einem großen Umkreis schweben. Ewige Ernte (Lambda): Alle Pflanzen im Umfeld wachsen nach und lassen sich erneut ernten. Eigene Atmosphäre (Alpha): Eure Sauerstoffleiste wird wieder komplett aufgeladen und alle eure Aktionen verbrauchen für eine gewisse Zeit keinen Sauerstoff. Elementarsog (Psi): Ihr zieht alle nicht-organischen Objekte im Umkreis an euch heran. Damit lassen sich auch Erze abbauen. Erdverbunden (Epsilon): Erhöht die Schwerkraft in einem bestimmten Bereich und zieht Feinde und Objekte zu Boden. Frieden des Schöpfers (Nu): Feinde stellen vorübergehend den Kampf ein und legen ihre Waffen nieder. Gestaffelte Zeit (Mu): Verlangsamt vorübergehend die Zeit. Auch für euch! Gravitationssprint (Zeta): Ihr könnt nach vorne sprinten und verursacht für kurze Zeit mehr Schaden. Gravitationswelle (Beta): Stößt alles vor euch weg. Fus Ro Dah! Innerer Dämon (Ypsilon): Erstellt einen Klon eines Feindes, der euch im Kampf unterstützt. Leben spüren (Chi): Ihr könnt Gegner durch Wände hindurch sehen. Funktioniert nicht bei Maschinen. Lebenskraftentzug (Pi): Entzieht dem anvisierten Feind Leben und fügt es euch selbst hinzu. Leere-Form (Omikron): Macht euch für kurze Zeit fast unsichtbar. Mondform (Rho): Ihr könnt euch kurzzeitig nicht von der Stelle bewegen, erhöht dafür aber all eure Schadensresistenzen. Parallel-Ich (Sigma): Erstellt einen Klon von euch, der für kurze Zeit an eurer Seite kämpft. Präkognition (Iota): Lässt euch in die Zukunft blicken. Ihr seht wo Personen hingehen und auch vorab ihre Antworten in Konversationen. Reaktiver Schild (Tau): Erzeugt einen Schild um euch, der feindliche Projektile blockiert und teilweise reflektiert. Schwarzes Loch (Delta): Zieht alle Feinde im Umkreis in den Zielbereich und schädigt sie. Sonnenloser Raum (Kappa): Erzeugt ein Geschoss, das Gegner einfriert. Sonneneruption (Theta): Erzeugt ein Geschoss, das Gegner verbrennt. Supernova (Xi): Erzeugt eine Explosion um euch herum, die allen Feinden schweren Schaden zufügt. Teichenstrahl (Omega): Lässt euch einen Laserstrahl in gerader Linie abschießen. Vakuum erzeugen (Gamma): Entfernt sämtlichen Sauerstoff im Zielbereich.

Kann man alle Kräfte bekommen?

Ja, es ist möglich wirklich alle 24 Kräfte in einem Spieldurchlauf freizuschalten. Aber manche lassen sich erst nach dem Endkampf freischalten.

Außerdem ist eine Kraft hinter einer Quest versteckt. Wenn ihr die persönliche Quest von Barrett erledigt und die Hauptquest auf der Erde zu Ende gebracht habt, dann will er mit euch auf die Suche nach einer neuen Kraft gehen: Parallel-Ich.

Manche Tempel könnt ihr erst nach Abschluss der Story finden.

Diese Quest ist aber bei manchen Spieler*innen etwas fehlerhaft und ploppt manchmal nicht auf. Außerdem könnt ihr die Aufgabe nicht mehr erledigen, falls Barrett gestorben sein sollte. Manche berichten auch davon, dass sie Kraft automatisch erhalten haben, als sie Barrett im New Game Plus rekrutierten.

Upgrades im New Game Plus

Im New Game Plus könnt ihr alle Kräfte noch einmal aufwerten. Wenn ihr den dazu passenden Tempel aufsucht, dann werden die Fähigkeiten entweder stärker oder halten länger an. Besucht ihr einen Tempel, dessen Kraft ihr noch nicht besitzt, dann erhaltet ihr die Grundversion und müsst zum nächsten New Game Plus warten.