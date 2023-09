Alle Starfield Romanzen: Das sind die Charaktere und ihre Vorlieben

Ihr müsst nicht allein die Weiten des Alls erforschen.

Im Universum von Starfield gibt es viele Mysterien. Warum liegen Dietriche eigentlich direkt neben Safes? Warum ist ein Klumpen Gold weniger wert als ein paar Würfel Chunk? Und warum sind bei der Constellation eigentlich alle Single? Zumindest die letzte Frage können wir euch beantworten.

Alle Romanzen in Starfield

Die einzigen Personen, mit denen ihr eine Beziehung eingehen könnt, sind die vier humanoiden Mitglieder der Constellation, die euch auch auf euren Reisen begleiten können:

Dabei ist es vollkommen egal, welches Geschlecht ihr gewählt habt. Alle vier gehen gleichermaßen auf eure Avancen ein.

Schnell Affinität aufbauen

Egal wem ihr näherkommen wollt, ihr solltet den oder diejenige als aktive Begleiter*in auf eure Abenteuer mitnehmen. Sie erhalten aber auch Affinität, wenn sie eurer Schiffscrew angehören.

Auf jeden Fall solltet ihr, je nach Begleiter*in, eure Dialoge in Quests anpassen. Barrett mag witzige Antworten, während Sarah es besser findet, wenn ihr diplomatisch bleibt. Besonders viel Affinität sammeln sie, wenn ihr in Dialogen mit anderen Personen sie statt euch antworten lasst. Auf die Vorlieben der Charaktere gehen wir aber gleich noch stärker ein.

Nutzt ansonsten nach Möglichkeit die Flirt-Funktion und arbeitet euch zu der Quest der Begleiter*in vor. Wenn ihr diese abschließt, dann könnt ihr eine Beziehung eingehen.

Hilfsmittel fürs Dating

Wie im wahren Leben hilft es bei der Partnersuche, wenn ihr euch halbwegs Artikulieren könnt.

Wenn ihr besonders schnell unter die Haube wollt, dann könnt ihr mit einigen Fähigkeiten und Meds nachhelfen. Mit einem Punkt im Skill ‘Führung’ erhaltet ihr einen Bonus von 25% auf alle Affinitätszuwächse.

Außerdem gibt es ein Medikament namens 'Paramour'. Damit könnt ihr nicht nur NPCs leichter überreden, sondern auch die Affinität steigt schneller.

Sarah Morgan

Sarah ist eure erste Begleiterin. Helft ihr mit ihren Dämonen der Vergangenheit abzuschließen und sie öffnet sich euch.

Die Anführerin der Constellation ist mitunter die einfachste Romance des Spiels. Die Ex-Soldatin mag euch, solange ihr euch halbwegs diplomatisch verhaltet und nicht in der nächsten Stadt Amok lauft. Richtig schnell geht es mit ihrer Affinität, wenn ihr der Questline der UC Vanguard folgt und dort gut durchdachte Entscheidungen trefft.

positiv über die Constellation sprechen

dem Gesetz folgen

UC Vanguard unterstützen

gerecht sein

freundlich sein

Sagt ihr nach ihrer Quest ‘In Memoriam', dass ihr sie liebt, dann habt ihr später die Möglichkeit auf Paradiso zu heiraten und sogar ihre Mutter kennenzulernen.

Sam Coe

Sam muss erst mit seiner Ex-Frau abschließen. Dann könntet ihr ihren Platz einnehmen und es vielleicht besser machen.

Sam ist ein offenes Buch. Er sagt euch recht deutlich, was er mag und was nicht. Im Grunde könnt ihr euch an dieselben Werte halten wie bei Sarah und nur die United Colonies gegen das Freestar Collective austauschen. Macht mit ihm zusammen die Freestar Ranger-Questreihe und er sollte euch bald schöne Augen machen.

Positiv über seine Tochter Cora sprechen

Freestar Collective und Ranger unterstützen

dem Gesetz folgen

nett sein

Bei seiner persönlichen Quest ‘Matters of the Hart’ solltet ihr ihm möglichst oft zustimmen, dann kommt es zur Beziehung. Fragt Cora dann später, ob sie mit einer Hochzeit einverstanden ist und ihr könnt heiraten.

Andreja

Andreja ist nicht unbedingt die, die sie vorgibt zu sein. Aber genau das macht sie erst so interessant.

Das neueste Mitglied der Constellation (nach euch) lässt sich nicht gern in die Karten schauen. Es ist manchmal nicht so einfach herauszufinden, was sie mag oder nicht. Außerdem reagiert sie auf viele Entscheidungen in Quests eher gleichgültig.

Seid ein guter Freund

Unterstützt sie bei ihren Problemen und sprecht ihr gut zu

seid sarkastisch

Gesetzesbrüche außer Mord

direkte Lösungen

Unterstützung und Verständnis für Haus Va’ruun

Löst ihre Mission ‘Divided Loyalties’ und ihr habt die Wahl zwischen Freundschaft oder mehr.

Barrett

Barrett überspielt seinen Schmerz gern mit Humor. Vielleicht könnt ihr ihn gemeinsam überwinden?

Barrett ist gleichzeitig leicht und schwer zu beeindrucken. Er mag es nicht, wenn ihr euch an eine Fraktion bindet und ihr Loyalität schwört. Nehmt ihn also nicht unbedingt auf die Fraktions-Quests mit. Negative Beziehung könnt ihr aber locker wettmachen, indem ihr auf seine Witze eingeht und jedem helft, dem ihr unterwegs begegnet.

macht bei seinen Witzen mit

helft Leuten, die wirklich Hilfe brauchen

legt euch das Gesetz nach eurem Vorteil aus

Nach seiner Quest ‘Breach of Contract’ hat er mit der Vergangenheitheit abgeschlossen und er kann mit euch etwas neues beginnen.

Welchen der vier möglichen Charakter mögt ihr am liebsten und habt ihr oder ihm schöne Augen gemacht? Oder hättet ihr euch vielleicht noch andere Romanzen gewünscht? Schreibt es uns in die Kommentare!