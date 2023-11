Starfield: Kind löscht versehentlich 100+ Stunden-Spielstand vom armen Papa - Aber das Internet hilft und stellt ihn wieder her

Falls ihr dasselbe Problem mit einem Starfield-Spielstand habt, kann euch wahrscheinlich geholfen werden.

Der Schock eines Starfield-Fans saß tief: Er dachte, sein Sohn hätte seinen Spielstand gelöscht. An dem hatte er über 100 Stunden gespielt, das wäre also ziemlich ärgerlich gewesen. Aber glücklicherweise war der Schrecken nicht von langer Dauer. Nachdem der Spieler im Internet seinem Frust Luft gemacht hatte, konnte ihm geholfen und der Spielstand wieder hergestellt werden.

Das Wichtigste in Kürze: Ein Vater dachte, sein Sohn hätte seinen 100-Stunden-Spielstand bei Starfield gelöscht.

Nachdem er seinen Frust auf Reddit geteilt hatte, konnte ihm geholfen werden, den Spielstand wiederherzustellen.

Es stellte sich heraus, dass der Spielstand noch vorhanden war, er musste nur den Charakter wechseln.

Diese Option ist in Bethesda-Spielen oft versteckt und wird nicht gut kommuniziert.

Starfield: Wie ein 100-Stunden-Spielstand vermeintlich gelöscht wurde und das Internet half, ihn wieder herzustellen

Darum geht's: Auf Reddit posten Leute die wildesten Geschichten. Manchmal wollen sie sich aber auch einfach nur den Frust von der Seele schreiben und so oder so ähnlich dürfte es auch in diesem Fall gewesen sein. Ein Vater hatte seinem Sohn erlaubt, Starfield über seinen Account und den Game Pass auf den PC herunter zu laden.

Am Abend darauf wollte der Vater an der Xbox weiterspielen und konnte seinen Spielstand nicht mehr finden. In den hatte er über 100 Stunden investiert und dementsprechend war er erst einmal relativ enttäuscht. Er hatte bereits 90 % aller Nebenmissionen erledigt und dachte, sein Kind hätte aus Versehen den Spielstand zunichte gemacht.

Mehr zu Starfield bekommt ihr zum Beispiel in unserem Testvideo serviert:

19:50 Starfield - Testvideo zum Weltraumspielplatz für Xbox Series X/S und PC

Eigentlich wollte der Starfield-Spieler nur diese Geschichte teilen. In seinem Beitrag fragt er, ob es anderen schon ähnlich ergangen ist, auch in anderen Spielen. Gleichzeitig will er wissen, wie die Leute damit umgegangen sind. Aber er hat sehr viel mehr bekommen als Antworten darauf.

Das Internet bringt das Savegame zurück: Besser gesagt die Reddit-User, allen voran KaylaSarahMC. Diese Person (und einige andere) machte den latent verzweifelten Vater nämlich darauf aufmerksam, dass sein Spielstand wahrscheinlich noch da ist. Er müsste einfach nur den Charakter wechseln. Ja, dafür gibt es eine Option und der erste Charakter sollte noch da sein.

So funktioniert das: Wenn ihr im Hauptmenü von Starfield auf die Option zum Spiel laden geht, sollte es auch eine Funktion geben, mit der ihr euch alle Savegames auf einmal anzeigen lasst. Beziehungsweise einen Knopf, der dafür sorgt, dass ihr den Charakter wechseln könnt.

Ende gut, alles gut: Der Starfield-Spieler hat nachgeschaut und konnte seinen alten Charakter samt Spielstand tatsächlich wiederfinden. Die Option ist einfach nur ein bisschen versteckt und wird nicht besonders prominent angeboten, geschweige denn irgendwo auffällig kommuniziert.

Ein Problem, das in Bethesda-Spielen wohl schon seit geraumer Zeit existiert: Redditor KaylaSarahMC schreibt, ihr sei es bereits in Skyrim sehr ähnlich gegangen.

Habt ihr auch schon mal so einen Spielstand verloren? Falls ja, konntet ihr ihn wieder herstellen und wenn nicht: Wie habt ihr das verkraftet?