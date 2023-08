Starfield-Warnung: Warum ihr aktuell YouTube und Twitter mit Vorsicht genießen solltet

Die Leaks zu Starfield sind leider wenig überraschend.

In knapp zwei Wochen hat das Warten auf Starfield endlich ein Ende, dann könnt ihr euch selbst in das Weltraum-RPG stürzen. Wer bisher geduldig durchgehalten hat, will jetzt wahrscheinlich auf die letzten Meter nicht auch noch zum Spiel gespoilert werden.

Darum solltet ihr aktuell besonders aufpassen: Die ersten Keys und Editionen zu Starfield sind nämlich bereits im Umlauf. Ein Video verrät unter anderem den kompletten Anfang des Spiels.

Fast 40 Minuten von Starfield leaken online

Einige Personen können Starfield bereits spielen und teilen dabei fröhlich Spiel-Inhalte im Netz. Neben zahlreichen Screenshots machen auch einige Videos die Runde, die etwa Gameplay, Zwischensequenzen und mehr zeigen. Ein knapp 40 Minuten langes Video führt sogar durch den kompletten Anfang von Starfield.

Wir verlinken die Leaks hier natürlich nicht. Falls ihr eure Neugierde aber wirklich nicht halten könnt, solltet ihr keine Probleme dabei haben, sie zu finden, wenn ihr danach sucht. Obwohl die meisten Videos auf YouTube nämlich bereits wegen Copyright-Verstößen wieder offline genommen wurden, vergisst das Netz bekanntlich nichts.

Dabei handelt es sich nicht einmal um den ersten Leak zu Starfield:

Mehr zum Thema Vorsicht vor Starfield-Spoilern: Alle Erfolge für das Xbox-RPG wurden bereits geleakt von Samara Summer

Auf Reddit, X (ehemals Twitter) und Co. tauchen aktuell nämlich fröhlich Re-Uploads auf. Wollt ihr also möglichst unvorbereitet in das Spiel starten, empfehlen wir für die nächsten Wochen einen Bogen um Social Media zu machen.

Wollt ihr trotzdem eine Einschätzung zum Spiel haben, erwartet euch auf GamePro.de in wenigen Tagen der Test zum gigantischen Weltraum-RPG von Bethesda:

Lange müsst ihr euch ohnehin nicht mehr gedulden, bis es auch für euch mit Starfield losgeht: Schon am 6. September um 2:00 Uhr morgens erscheint das RPG exklusiv für Xbox Series und PC. Mit einem Game Pass-Abo könnt ihr es sogar Day One ohne Zusatzkosten im Abo spielen.

Habt ihr außerdem die Digital Premium Edition oder Constellation-Edition vorbestellt, könnt ihr bereits ganze 5 Tage früher losspielen, nämlich ab dem 1. September 2023 um 2:00 Uhr morgens.

Wollt ihr euch mit den Spoilern einen Eindruck von Starfield verschaffen, oder haltet ihr euch davon lieber fern?