Wann erscheint unser Starfield-Test? Das ist das Review-Embargo für das Xbox-Exclusive

Hier erfahrt ihr, wann unser Test zu Starfield erscheint.

In den vergangenen Tagen kam in der GamePro-Community die Frage auf, ob wir euch noch vor Start des Early Access am 01. September einen Test zu Starfield schreiben können. Seit gestern darf ich euch die Frage beantworten: Geplant ist, dass noch im August mein finaler Test der Xbox Series-Versionen erscheint.

Wann fällt das Review-Embargo für Starfield?

Datum: 31. August, um 18 Uhr deutscher Zeit

Läuft in der Testphase alles wie geplant, werdet ihr zu diesem Zeitpunkt einen Test samt Wertung auf GamePro finden.

Seit wann dürft ihr Starfield testen? Das Testmuster für die Xbox Series X/S-Version kam am gestrigen Donnerstag bei mir an.

Dürft ihr schon was verraten? Leider nein, bis zum 31. August dürfen wir euch lediglich sagen wann das Test-Embargo fällt und wer testet.

Der Test zu Starfield ist nur der Anfang

GamePro wird Starfield vollumfänglich für euch begleiten. Das bedeutet natürlich auch, dass nach dem geschriebenen Test noch lange nicht Schluss ist. Vorgesehen ist, dass wir euch zeitnah zum Fall des Embargo eine ausführliche technische Einschätzung der Konsolenversion bieten.

Wie die Hardware-Experten von GameStar Talk die Technik von Starfield einschätzen, erfahrt ihr übrigens im wirklich sehr interessanten Tech-Podcast:

1:21:59 Kann Starfield seine Technik-Versprechen überhaupt einlösen?

Desweiteren werden wir euch natürlich in Guides zeitnah zum Release Tipps und Tricks anbieten, die uns das Spielen erleichtert haben und auch sonst unsere Fühler nach interessanten Geschichten rund um das Bethesda-RPG ausstrecken.

Wann es für euch mit Starfield losgeht

Wollt ihr im Early Access starten, könnt ihr ab dem 01. September um 2:00 Uhr nachts loslegen. Der normale Release der Standard Edition erfolgt dann fünf Tage später am 06. September, ebenfalls um 2:00 Uhr.

Starfield erscheint als Xbox-Exclusive natürlich auch Day One im Xbox Game Pass für PC und Xbox Series. Mit einem Upgrade könnt ihr hier auch schon zum Early Access-Start loslegen.

Habt ihr Fragen rund um den Test, stellt sie gerne in den Kommentaren und ich werde schauen, welche ich bereits beantworten kann.