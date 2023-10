Starfield-Fan erlebt dicke Überraschung im 7. NG+: In der Loge sind nur Kinder, keine Spur von der Constellation

Normalerweise erwartet euch in der Loge am Anfang von Starfield ein anderer Anblick.

Kurz zusammengefasst: Starfield bietet im New Game Plus-Modus interessante Änderungen

Eine neue Variante wurde entdeckt, in der nur Kinder in der Loge anzutreffen sind

Die üblichen Constellation-Mitglieder fehlen, auch Sarah Morgan ist nicht mehr da

In einer Nachricht erklärt sie, dass die Constellation einen "Schritt ins Unbekannte" gewagt hat

Starfield ist an sich schon schier unendlich groß: Ihr könnt die Weiten des Alls erkunden und über 1.000 Planeten bereisen. Aber eine der größten Stärken des Spiels liegt darin, was passiert, wenn ihr es mehrmals hintereinander durchspielt.

Der New Game Plus-Modus hält nämlich allerlei kuriose Möglichkeiten bereit, von denen wir euch hier eine neue Variante vorstellen, die wir noch nicht kannten. Sie wurde uns freundlicherweise mit Bildern von einem aufmerksamen GamePro-Leser zugespielt. Vielen Dank dafür noch einmal an dieser Stelle!

ACHTUNG, es folgen SPOILER zum New Game Plus von Starfield!

Starfield hat die wildesten New Game Plus-Variationen: Hier trifft man nur Kinder in der Loge

So funktioniert NG+ in Starfield: Wenn ihr in Starfield ein Spiel im New Game Plus-Modus startet, verliert ihr zwar all eure Waffen und eure Raumschiffe, aber dafür könnt ihr in ein Parallel-Universum befördert werden. Das unterscheidet sich teilweise stark von vorherigen Durchgängen, ganze Fraktionen können fehlen oder ihr begegnet euch selbst in einer anderen Version.

Noch nie gehört haben wir allerdings von dieser Variante, die wir von einem GamePro-Leser berichtet bekommen haben: Als er das siebte New Game Plus startete, musste er verdutzt feststellen, dass in der Loge keine Sarah mehr anzutreffen war und auch sonst keiner der üblichen Verdächtigen.

Huch, wo sind denn alle hin? Und was machen die Kinder in der Starfield-Loge?

Nur noch Kinder: Stattdessen begegnete er aber vier Kindern, die sich dort herumtreiben. Sie spielen und streiten sich zum Beispiel darüber, wer Sarah Morgan und wer Sam Coe sein darf. Aber von der Constellation und Sarah selbst fehlt eben jede Spur.

Starfield-Pädagogik: Da stimmt was nicht, die Loge ist für Entdecker, kein Clubhaus!

Schritt ins Unbekannte: Wobei, so ganz stimmt das auch wieder nicht. Sarah hat nämlich ein Slate mit einem Text-Log als Nachricht hinterlassen. Darauf steht, dass die Constellation einen "Schritt ins Unbekannte" gewagt hätte. Ob und wann die Fraktion zurückkehre, wüssten sie nicht.

Weiter geht es folgendermaßen:

"Wir überlassen dir, unserem letzten Mitglied, die Loge, das Auge und alles darin. Führe die Suche der Menschheit nach Erkenntnissen in den Sternen fort."

Das heißt, dass wir in so einem NG+ von Starfield also komplett auf uns allein gestellt sind und vollständig ohne die Hilfe anderer Constellation-Mitglieder auskommen müssen. Das kommt anderen Versionen schon sehr nahe, in denen zum Beispiel Andreja eine ganze Fraktion ausgelöscht hat.

Was es genau mit den Kindern auf sich hat, woher sie kommen und wieso sie ausgerechnet hier in der Loge spielen, bleibt ein Rätsel. Es gibt aber durchaus die Möglichkeit, sich mit ihnen zu unterhalten, wie wir auf den Screenshots sehen können. Wir gehen einfach mal davon aus, dass sie die leer stehende Loge entdeckt haben und erkunden wollen.

Was sagt ihr dazu? Was war das Abgefahrenste, was ihr bisher im New Game Plus von Starfield erlebt habt?