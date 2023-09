Starfield - Der New Game Plus-Modus ist weit cooler als ihr denkt und das ändert sich

Hier erfahrt ihr alles Wichtige über den New Game Plus-Modus von Starfield.

Bethesda hat sich mit dem New Game Plus-Modus von Starfield richtig Mühe gegeben und sogar einige Neuerungen eingeführt, die selbst diejenigen unter euch interessieren könnten, die solche Modi eher weniger nutzen.

Werde ich hier gespoilert? Ich werde euch zunächst komplett spoilerfrei erklären, wie ihr ins NG+ kommt und was sich ändert. Weiter unten wird's dann aber konkret. Doch keine Sorge, es folgt nochmal ein Warnhinweis.

So gelangt ihr ins New Game Plus

Am Ende der ca. 25-30 Stunden dauernden Hauptgeschichte stellt euch das Spiel in der Mission 'Ein riesiger Sprung' vor eine Wahl. Grob heruntergebrochen müsst ihr euch entscheiden, ob ihr euren aktuellen Durchlauf weiter verfolgt oder das New Game Plus startet.

Entscheidet ihr euch gegen das NG+, könnt ihr eure Wahl übrigens jederzeit revidieren. Also keine Sorge, euch entgeht hier nichts.

Diese Dinge übertragt ihr ins New Game Plus

euer Charakterlevel

bereits freigeschaltete Skills

alle Machtfähigkeiten

Diese Dinge gehen im New Game Plus verloren

das komplette Inventar (inklusive Waffen)

euer gesamtes Geld

Raumschiffe

Ihr könnt zudem die Story im New Game Plus überspringen, müsst jedoch weiterhin zum Abschluss des Durchgangs die Artefakte einsammeln.

SPOILER-WARNUNG: Ab hier wird's wie oben angedeutet konkret.

Das Besondere am New Game Plus von Starfield

Jeder weitere Spieldurchlauf in Starfield stellt ein Paralleluniversum dar, in dem ihr stets als Sternenblut wiedergeboren werdet – also der Fraktion, der ihr bereits während des ersten Durchlaufs begegnet und die euch das Leben erschwert.

Neuer Anzug und Raumschiff: Als frisches Sternenblut bekommt ihr zum einen den recht guten Raumanzug der Sternenblüter, zum anderen die Guardian als frisches Schiff. Das Standardmodell steht euch ebenfalls von Beginn an zur Verfügung.

Neue Dialogoptionen: Doch kommen wir zu dem Punkt, der das New Game Plus von Starfield von vielen anderen abhebt.

Ihr behaltet nämlich als Sternenblut die Erinnerungen an euer früheres Leben, was konkret bedeutet, dass ihr in Dialogen weitere Gesprächsoptionen bekommt und als Sternenblut antworten könnt – vorausgesetzt, ihr überspringt nicht die Story. Auch NPCs, wie die Mitglieder der Constellation, reagieren dadurch anders auf euch.

Der New Game Plus-Modus wird immer besser

Doch hier hören die, wie ich finde, richtigen coolen Ideen fürs NG+ noch nicht auf.

Was sich ebenfalls ändert ist nämlich nicht nur, dass ihr mit jedem weiteren Spieldurchgang eine bessere Rüstung und ein besseres Schiff bekommt, auch eure Machtfähigkeiten erhalten eine weitere Stufe UND ...euch begegnen während der Story alternative Szenarien.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Ein alternatives Szenario ist beispielsweise, dass alle Mitglieder der Constellation zu Beginn tot waren und durch Spieler-Abbilder ersetzt wurden.

Die Szenarien werden nach unserem Kenntnisstand zufällig vom Spiel ausgewählt und gehören keiner festen Reihenfolge an. Dadurch werden euch auch nach zig Durchgängen noch coole Ereignisse überraschen, was wir so in anderen Spielen recht selten zu sehen bekommen.

Wie findet ihr den New Game Plus-Modus und werdet ihr ihn auch spielen?