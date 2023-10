Starfield lässt euch mit diversen NPCs anbandeln, zum Beispiel mit Andreja.

Starfield macht mit seinem New Game Plus-Modus einiges anders, als wir es von den allermeisten Spielen gewohnt sind. Normalerweise könnt ihr in solchen Modi einfach noch einmal von vorne starten, verfügt aber bereits über alle Freischaltungen wie Fähigkeiten und ähnliches. In Starfield kann es hingegen richtig große Überraschungen geben, die alles auf den Kopf stellen – wie dieser Spieler hier berichtet.

ACHTUNG, es folgen SPOILER zum New Game Plus-Modus in Starfield!

Starfield - 3. New Game+ sorgt bei Fan für maximal herunterklappende Kinnlade

Darum geht's: Wenn ihr in Starfield ein New Game Plus startet, verliert ihr all eure Raumschiffe und Waffen. Dafür werdet ihr aber in ein Parallel-Universum verfrachtet, in dem sich einiges anders entwickelt haben kann, als ihr es bisher kanntet. Eine der drastischsten Veränderungen hat Redditor AntiChris_666 erlebt.

"Komplett weggeblasen": Der Starfield-Fan berichtet in einem ausführlichen Reddit-Post davon, wie sehr ihn Starfield überrascht hat, und zwar erst bei seinem dritten New Game Plus-Durchgang, also dem vierten insgesamt.

Das ist passiert:

Im ersten Durchgang hat der Starfield-Spieler die komplette Questline der UC-Fraktion verpasst und Andreja geheiratet. Am Ende der Hauptstory hat er das Spiel beendet und ein NG+ gestartet.

hat der Starfield-Spieler die komplette Questline der UC-Fraktion verpasst und Andreja geheiratet. Am Ende der Hauptstory hat er das Spiel beendet und ein NG+ gestartet. Im 2. Playthrough war dann die United Colonies-Questreihe dran und einige andere Missionen. Nach insgesamt rund 100 Stunden wurde der zweite Durchgang beendet.

war dann die United Colonies-Questreihe dran und einige andere Missionen. Nach insgesamt rund 100 Stunden wurde der zweite Durchgang beendet. Den 3. Run wollte AntiChris_666 so schnell wie möglich erledigen. Dementsprechend wurden nur die Artefakte-Quests gemacht und am Schluss entschied sich der Starfield-Fan dafür, sich auf die Seite der Hunter zu schlagen.

wollte AntiChris_666 so schnell wie möglich erledigen. Dementsprechend wurden nur die Artefakte-Quests gemacht und am Schluss entschied sich der Starfield-Fan dafür, sich auf die Seite der Hunter zu schlagen. Der 4. Durchgang sollte ein entspannter, ausführlicher und vielleicht sogar wirklich vollständiger Playthrough werden.

Aber dann kam alles anders: Als AntiChris_666 durch die Türen der Lodge trat, wartete dort Andreja, seine Ehefrau aus dem ersten Durchgang auf ihn, und zwar gemeinsam mit einigen Va'Ruun-Fanatikern. Andreja erklärte ihm, sie habe jedes einzelne Mitglied der Constellation gejagt und getötet, weil die Artefakte Ketzerei seien.

Daraufhin habe er sich spontan dazu entschieden, aus dem Keller der Lodge eine Waffe zu holen und Andreja in die ewigen Jagdgründe zu schicken.

"Und jetzt sitze ich hier in dem, was eigentlich mein 100-Prozent-Durchgang werden sollte und die Constellation wurde komplett von der Map getilgt. Also werde ich noch einmal zur Unity rushen und in New Game Plus 4 auf ein besseres Universum hoffen. Ich bin nicht einmal wütend. Das ist fantastisch!"

Es geht sogar noch krasser: In den Kommentaren berichten viele andere Starfield-Fans von ihren New Game Plus-Erlebnissen. Eine der abgefahrensten Möglichkeiten lässt euch sogar auf eine Figur treffen, die ihr selbst seid. Ihr könnt dann also tatsächlich mit euch selbst als NPC-Companion durch die Gegend streifen.

Habt ihr das New Game Plus in Starfield schon ausprobiert? Was hat sich bei euch verändert?