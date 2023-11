Starfield-Update 1.8.83 erfüllt endlich einen großen Fan-Wunsch - Mit einem Feature, das in Spielen seit Jahren Standard ist

In Starfield können wir bald normal essen und trinken.

Kurz nach dem Release von Starfield erklärte Entwickler Bethesda grob, was uns in den ersten Patches erwartet. Neben den üblichen Bugfixes und Verbesserungen soll es auch neue Funktionen geben. Einige davon finden schon bald mit Update 1.8.83 ihren Weg ins SciFi-Rollenspiel. Darunter auch eine neue Interaktion, die sich Spieler*innen sehnlichst gewünscht haben und die mit Lebensmitteln im RPG zu tun hat.

Ein Termin für denist noch nicht bekannt, lange kann es aber nicht mehr dauern. Auf Steam gibt es aber schon eine Update-Beta zu Starfield, sodass wir bereits auch schon Patch Notes kennen. Wie groß wird der Patch? Eine Downloadgröße wird bei Steam nicht angegeben. Auf den Konsolen dürfte sie außerdem etwas abweichen. Wir halten euch darüber auf dem Laufenden.

Eine kleine Änderung mit großer Komfortwirkung

Bethesda nennt selbst zwei große Highlights in den Patch Notes:

Zum einen die Unterstützung von Nvidia DLSS, eine Upscaling-Technologie, die die Auslösung der PC-Version “hochrechnet”. Zum anderen die Möglichkeit, Essen und Trinken in der Umgebung (z.B. von Tischen) endlich direkt verzehren zu können – sehr wahrscheinlich durch einen einfachen Tastendruck.

Das klingt banal, macht aber einen großen Unterschied. So ersparen wir uns nämlich den aufwendigen Weg über das Inventar. Statt also die Nahrung erst einzusammeln und im Inventar aufwendig suchen zu müssen, dürfen wir uns durch die neue Funktion bald wie ein normal essender/trinkender Mensch fühlen und so beispielsweise Gesundheit schneller regenerieren. Wahrscheinlich gilt das dann auch für andere Verbrauchitems wie Bandagen.

Unterstützung von Nvidia DLSS

Mit diesem Update führen wir die Unterstützung von Nvidia DLSS für unsere PC-Spieler:innen ein. Kompatible Nvidia-Grafikkarten können jetzt DLSS Super Resolution, Deep Learning Anti-aliasing (DLAA), Nvidia Reflex Low Latency und DLSS Frame Generation nutzen.

Lasst sie futtern!

Auf allgemeinen Wunsch hin lassen sich jetzt im Spiel Nahrung und Getränke konsumieren, wenn ihr sie in der Umgebung findet. Ihr könnt eure Chunks also sofort verputzen oder sie euch für später aufsparen – ganz wie ihr wollt.

Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Performance und Stabilität

Wir haben eine Reihe von Speicherproblemen und Speicherlecks behoben.

[Nur PC] Wir haben einige Änderungen zur Optimierung der GPU-Performance vorgenommen, die sich vor allem auf leistungsstärkeren Grafikkarten bemerkbar machen werden.

[Nur PC] Wir haben ein verbessertes Renderer-Threading-Modell implementiert, das die CPU-Auslastung vor allem auf leistungsstärkeren Systemen verbessert.

Verschiedene Stabilitäts- und Performance-Verbesserungen.

Gameplay

Es ist jetzt möglich, die Nahrung zu verzehren, die ihr in der Spielwelt findet.

Wir haben die Schleichen-Spielmechanik angepasst, sodass sie nun kleinere Fehler verzeiht.

Es wurde ein Problem behoben, durch das Andrejas Kopf dauerhaft getarnt war.

Es wurde ein Problem behoben, durch das die Spieler:innen ihre Waffen nicht mehr abfeuern konnten.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass manche NPCs keine Kleidung trugen.

Es wurde ein Problem behoben, durch das nach Erreichen der Allheit und dem Starten eines neuen Spiels bei bereits begonnenen Skillherausforderungen keine Fortschritte mehr erzielt werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, das nach Betreten der Allheit vorübergehend das Öffnen des Inventars oder das Speichern von Spielständen verhindern konnte.

[Nur PC]: Es wurde ein Problem behoben, das zu ruckartigen Mausbewegungen führen konnte.

Es wurde ein seltenes Problem behoben, das zum Verlust des Heimatschiffs führen konnte.

Es wurde ein Problem behoben, durch das der Schiffswartungstechniker verschwinden konnte.

Grafik

Es wurde ein Problem behoben, das die Darstellung der Umgebungsverdeckung bei Ultrawide-Auflösungen beeinträchtigen konnte.

Die Shader-Erstkompilierung beim Starten des Spiels wurde optimiert.

Im Display-Einstellungsmenü gibt es jetzt die Möglichkeit, Helligkeit und Kontrast zu ändern.

Es gibt jetzt die Möglichkeit, die HDR-Helligkeit anzupassen, sofern dies vom System unterstützt wird. (Nur Xbox und Windows 11).

Mehrere Materialien wurden angepasst, bei denen unter bestimmten Bedingungen manchmal ein unerwünschtes Muster auftreten konnte.

Es wurden verschiedene visuelle Probleme behoben, die im Zusammenhang mit dem neuen FOV-Regler auftreten konnten.

Die Darstellung der Augen von Charakteren in Menschenmassen wurde verbessert.

Eine Reihe geringfügiger visueller Probleme wurden behoben, die bei der Beleuchtung, der Darstellung von Schatten, Gelände und Vegetation auftreten konnten.

Quests

Geld macht's möglich: Es wurde ein seltenes Problem behoben, durch das sich der Spielcharakter während der Verhandlung mit Musgrove nicht hinsetzen konnte.

Sprengzone: Es wurde ein Problem behoben, durch das die Felsen, die die Spieler:innen auf Ngodup Tates Grundstück entfernen sollen, nicht aus dem Weg geräumt werden konnten.

Echos der Vergangenheit: Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Gryllobakönigin während des Ziels „Sichere die Shuttlerampe“ manchmal nicht erreichbar war.

Im Auge des Sturms: Es wurde ein Problem behoben, durch das der Questfortschritt von Spieler:innen aufgrund eines fehlenden Andockbefehls blockiert werden konnte.

Routinearbeit: Es wurde ein Problem behoben, durch das der Fortschritt blockiert werden konnte, wenn „Supra et Ultra“ bei der Rückkehr zur Loge während „Ein hoher Preis“ abgeschlossen wurde.

Ganz ruhig jetzt: Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass sich der Eingang zur Scow nicht mehr öffnet.

Operation Starseed: Es wurde ein Problem behoben, das in manchen Fällen dazu führte, dass der zum Verlassen der Einrichtung benötigte Schlüssel nicht vorhanden war.

Sabotage: Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass die Spieler:innen David Barron nicht finden.

Kurzsichtig: Es wurde ein Problem behoben, durch das die Spieler:innen bei einem Gespräch mit Vladimir in seltenen Fällen nicht mehr reagieren konnten.

Herz des Mars: Es wurde ein Problem behoben, das verhindern konnte, dass die Spieler:innen das Herz des Mars extrahieren.

Hinweis: Da die Patch Notes aus der Steam-Beta von Starfield stammen, die demnach für den PC gelten, kann es sein, dass sich die finalen Patch Notes zum Release von Update 1.8.83 auf allen Systemen noch leicht unterscheiden. Im Großen und Ganzen dürft ihr aber die oben aufgeführten Verbesserungen und Neuerungen erwarten.

Freut ihr euch drauf, Nahrungsmittel demnächst einfach direkt verputzen zu können oder seht ihr ein anderes Higlight in diesem Patch?