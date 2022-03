State of Play angekündigt: Sony zeigt schon morgen Neuigkeiten zu PS5- und PS4-Spielen

Sony hat die nächste State of Play angekündigt. In diesem Format präsentiert der Publisher regelmäßig Neuigkeiten zu Hardware und Spielen für die PlayStation-Systeme. Schon in den letzten Tagen und Wochen hatte es Gerüchte um eine März-State of Play gegeben. Jetzt ist sie offiziell.

Die wichtigsten Fakten zur State of Play in der Übersicht

Datum: 9. März 2022

9. März 2022 Uhrzeit: 23 Uhr deutscher Zeit

23 Uhr deutscher Zeit Länge: Ca. 20 Minuten

Was wird gezeigt? Laut dem Eintrag auf dem offiziellen PlayStation Blog stehen Spiele für die PS5 und PS4 im Vordergrund. Ein besonderes Augenmerk wird dabei offenbar Titeln von japanischen Studios zuteil, aber auch Spiele von Entwicklern aus anderen Teilen der Welt stehen auf dem Programm.

Infos zu PSVR 2 – sowohl zu Hardware als auch Software – wird es laut Sony dagegen nicht geben. Zum Virtual Reality-System hatte es zuletzt Ende Februar Neuigkeiten gegeben, als Sony erstmals Bilder des Headsets gezeigt hatte.

Gerüchte schon länger: Erst vor wenigen Stunden hatten Quellen gegenüber Gamereactor noch einmal betont, dass mit einer State of Play möglicherweise noch in dieser Woche zu rechnen sei, eine Verschiebung wegen des Krieges in der Ukraine sei aber ebenfalls möglich.

Welche Spiele könnten auf der März-State of Play gezeigt werden?

Natürlich hoffen viele auf Neuigkeiten zum heiß erwarteten Blockbuster God of War 2: Ragnarök. Zu dem gibt es nämlich nach wie vor viele Fragen und auch noch kein konkretes Release-Datum. Auch Hogwarts Legacy ist nach den Gerüchten der letzten Wochen und Monate in jedem Fall in der Verlosung.

Durch den Hinweis im Blog-Eintrag sind zudem Auftritte von Final Fantasy 16 und Ghostwire Tokyo denkbar, letzteres wird bereits Ende März erscheinen. Konkrete Hinweise auf bestimmte Titel gibt es allerdings nicht, wir werden uns also überraschen lassen müssen.

Freut ihr euch auf die State of Play? Was erwartet ihr?