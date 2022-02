PSVR 2: Erste Bilder! Sony zeigt endlich, wie das neue Headset aussieht

Nachdem bereits die technischen Spezifikationen und Controller der PlayStation VR2 bekannt waren, stellt sich nur noch die Frage: Wie sieht denn nun die Next Gen-VR-Brille selbst aus? Etwas überraschend beantwortete Sony diese Frage nun auf dem PlayStation-Blog.

Die PSVR 2 kommt im Schwarz-Weiß-Design

Eigentlich hatte Sony die Sense-Controller bisher nur im schlichten Schwarz gezeigt. Dennoch ist es eigentlich keine große Überraschung, dass die PSVR 2 mit Controller und Headset dem Look der PS5 anpasst, also auf ein Design in Schwarz-Weiß setzt.

So sieht das gute Stück aus:

Aussehen ist aber ja natürlich nicht alles. Die inneren Werte müssen auch stimmen. Diese sind bereits seit einigen Wochen bekannt. Die Specs und alle weiteren wichtigen Infos zur PSVR 2 haben wir in einem extra Artikel für euch zusammengefasst:

Darüber hinaus wissen wir auch schon etwas über kommende PSVR 2-Spiele. Ganz vorne mit dabei: Horizon VR: Call of the Mountain. Der VR-Ableger zu Horizon Zero Dawn und dem jüngst veröffentlichten Horizon Forbidden West hat sogar schon einen Teaser-Trailer, den ihr hier sehr:

