Neue State of Play angekündigt: In dieser Woche gibt's neue PlayStation-Infos

Die Gerüchteküche hatte bereits seit mehreren Wochen gebrodelt, jetzt hat Sony die vermutete State of Play für Anfang Juli offiziell via Blog-Eintrag bestätigt.

Wann ist die State of Play? Am kommenden Donnerstag, den 08. Juli um 23 Uhr deutscher Zeit. Wie gewohnt, werden wir das 30-minütige Event live für euch begleiten.

State of Play zeigt mehr von Deathloop

Laut Sony soll der Fokus der Veranstaltung auf dem kommenden PS5-Actionspiel der Dishonored-Macher von Arkane Studios liegen. Genauer soll es einen erweiterten Einblick in Deathloop geben. Gezeigt wird Charakter Cole, wie er sich zum einen schleichend über die Dächer bewegt, aber auch, wie er sich in offenen Schusswechseln schlägt und Chaos anrichtet. Wie erfahren hier also, auf welche unterschiedlichen Arten wir das Spiel erleben können.

Unsere GamePro-Preview könnt ihr euch zur Vorbereitung hier durchlesen:

Was wird noch gezeigt? Neben Deathloop soll es Updates zu Indiespielen, sowie zum Third-Party-Lineup der PS4 und PS5 geben. Sehen wir etwa mehr vom Director's Cut von Death Stranding, mehr von Kena? Möglich!

Diese Spiele solltet ihr nicht erwarten

Um die Erwartungshaltung gleich zurecht zu rücken, wird im Blogpost auch auf die kommenden Blockbuster eingegangen, die wir am Donnerstag nicht zu sehen bekommen. So werden wir nichts über God of War 2, Horizon Forbidden West oder "die nächste Generation von PlayStation VR" erfahren.

Allerdings! Wie wir von Sony ebenfalls erfahren, wird es noch im Laufe des Sommers Neues geben. Ob sich das auf die oben genannten Themen bezieht ist zwar unklar, aber zumindest neue Bilder von God of War sind wahrlich nicht unwahrscheinlich.

Was erhofft ihr euch von der State of Play?