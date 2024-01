'In den nächsten Wochen' - Insider prognostiziert baldigen State of Play-Livestream

Wann kommt die erste State of Play 2024? In den letzten Jahren gab es stets im Februar eine Ausgabe des Livestreams.

Seit mittlerweile knapp fünf Jahren präsentiert Sony in unregelmäßigen Abständen im Rahmen von aufgezeichneten State of Play-Livestreams neue Spiele für PS5 und PS4. Die letzte Ausgabe fand im September 2023 statt, was natürlich die Frage aufwirft, wann der erste PlayStation-Livestream des Jahres 2024 abgehalten wird.

Und offenbar müssen wir uns nicht mehr allzu lange gedulden. Das prognostiziert zumindest der normalerweise gut informierte Giant Bomb-Journalist und Branchen-Insider Jeff Grubb. Grubb sagte in einem Podcast , dass er "innerhalb der nächsten paar Wochen" mit einer State of Play rechne. Konkrete Daten nannte er allerdings nicht. (via pushsquare.com)

Eine State of Play im Februar wäre nicht überraschend

Eine State of Play wäre zu diesem frühen Zeitpunkt nichts ungewöhnliches. Denn in den letzten drei Jahren gab es stets im Februar einen größeren Sony-Livestream, was eine Wiederholung in diesem Jahr nicht unwahrscheinlich macht.

Zumal ja auch einige größere PS5-Exclusives anstehen, die in einer State of Play noch einmal ausführlich gezeigt und vorgestellt werden könnten. Ende Februar erscheint mit Final Fantasy 7: Rebirth der zweite Teil der großen Remake-Trilogie und für März ist Rise of the Ronin angekündigt, zu dem wir kürzlich mit den Machern sprechen konnten.

2:05 Rise of the Ronin verrät Release-Termin im neuen Trailer

Zeigenswertes Spiele-Futter gäbe es also genug und eine State of Play wäre zudem ein guter Zeitpunkt, um einen Teil der Roadmap für die PS5-Releases des Jahres zu präsentieren. Bislang handelt es sich allerdings nur um ein Gerücht, Sony hat eine neue State of Play bislang nicht bestätigt.

Einige Releases für PS5-Titel im Jahr 2024 stehen jetzt schon fest. Wir haben alle in einem Übersichtsartikel gesammelt.

Microsoft legt vor, zu Nintendo gibt es Gerüchte

Sony muss einen neuen Livestream noch ankündigen, Microsoft hat das schon getan. Wie gestern bekannt wurde, gibt es am 18. Januar einen Developer Direct-Livestream, in dem einige Titel ausführlich gezeigt werden, darunter auch erstes Gameplay zum Indiana Jones-Spiel von MachineGames.

Auch über eine neue Nintendo Direct wird aktuell spekuliert, hier gibt es Gerüchte um eine mögliche neue Ausgabe im Februar. Besonders Nintendo wird in diesem Jahr besonders aufmerksam beäugt, weil nicht wenige damit rechnen, dass 2024 die Nachfolge-Konsole der Switch angekündigt werden könnte. Konkrete Indikatoren gibt es dafür bislang aber nicht.

Welche Spiele würdet ihr gerne auf einer möglichen State of Play sehen?