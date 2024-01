State of Play in den nächsten 2 Wochen: Insider-Infos teasen PS5-Showcase an und das erste Spiel kennen wir wohl auch

Die nächste State of Play könnte schon sehr bald stattfinden.

Schon vor einigen Tagen gab es Gerüchte des bekannten Journalisten und Insiders Jeff Grubb, dass der nächste PlayStation-Showcase vermutlich in den nächsten Wochen stattfinden wird. Jetzt hat sich auch ein zweiter Leaker mit Infos zu Wort gemeldet, die den Zeitrahmen einzugrenzen scheinen.

Nächste State of Play könnte innerhalb der nächsten 15 Tage kommen

Die Infos stammen diesmal von Insider billbil-kun, der regelmäßig die neuen PlayStation Plus-Spiele vorab korrekt leakt. Allerdings spricht der Leaker nicht direkt von einer State of Play, sondern hat Infos zum PS5-Exklusive Death Stranding 2 zur Hand – aber die geben einen interessanten Hinweis.

billbil-kuns Informationen zufolge soll das Spiel mit komplettem Namen nämlich Death Stranding 2 - On the Beach heißen. Außerdem steht laut dem Leaker eine zweite Ankündigung zum Spiel "unmittelbar bevor". Einen genauen Termin kann der Insider zwar noch nicht nennen, allerdings soll es innerhalb der nächsten 15 Tage soweit sein.

Für sich genommen ist das natürlich noch keine Bestätigung einer State of Play. Aber nimmt man sich den vorangegangenen Leak von Jeff Grubb dazu, wirkt es doch zumindest sehr wahrscheinlich, dass Death Stranding 2 auf dem nächsten PlayStation-Event gezeigt wird. Außerdem gab es in den letzten Jahren im Februar immer eine State of Play, der Termin wäre also nicht überraschend.

4:06 Death Stranding 2 endlich enthüllt und der Trailer ist mal wieder sehr mysteriös

Noch dazu wäre der Zeitpunkt sehr passend. Immerhin erscheint Ende Februar schon Final Fantasy 7: Rebirth und im März folgt der PS5-exklusive Titel Rise of the Ronin.

Zusätzlich gibt es im Zusammenhang mit Death Stranding 2 noch einen weiteren Hinweis: Nämlich ein Foto von Hideo Kojima, das seine persönliche Assistentin bereits im September letzten Jahres auf X (ehemals Twitter) gepostet hatte:

Zugegeben, viel ist hier nicht von dem zu sehen, woran der Death Stranding-Erfinder gerade arbeitet. Adleräugige Fans glauben aber, dort trotzdem einen Hinweis entdeckt zu haben. Schaut man sich nämlich den Titel des Projektes auf dem Bildschirm ganz genau an, sieht es fast so aus als würde dort "State_of_Play_XXX_trailer_DS2" stehen.

Das wäre dann natürlich ein ziemlich deutlicher Hinweis auf Death Stranding 2 bei der nächsten State of Play. Allerdings ist das Bild nicht annähernd hochauflösend genug, um beim Titel wirklich sicher gehen zu können. Ihr solltet das also wie immer mit einer Prise Vorsicht genießen.

Welche Titel würdet ihr noch bei einer State of Play sehen wollen?