"Hast du den Inhalt deines Staubsaugerbeutels in die Xbox geschüttet?" - Auch wer seine Series X/S gut pflegt, sollte mal einen Blick hineinwerfen

Hier seht ihr das staubige Innere einer Xbox Series X (Bild: reddit.com/user/SlickMick87/).

Normalerweise sollte man meinen, dass sich in einem sauberen Haushalt fast kein Staub oder Dreck in der Konsole ansammelt. Wie ein Beispiel von Reddit zeigt, stimmt das allerdings nicht. Selbst wenn ihr jahrelang akribisch darauf achtet, alles sauber zu halten, solltet ihr nach einer gewissen Zeit einen Blick ins Innere eurer liebgewonnenen Hardware werfen. Ihr könntet euer blaues Wunder erleben.

Xbox-Besitzer wundert sich über verdreckte Konsole, obwohl er zweimal täglich saugt

Darum geht's: Auf Reddit macht gerade ein Beitrag die Runde, der zu denken gibt. User SlickMick87 hat nach einigen Jahren zum ersten Mal seine Xbox Series X geöffnet, weil sie immer lauter und heißer wurde. Zu seiner großen Überraschung hat er trotz seiner Putzgewohnheiten im Inneren der Konsole jede Menge Staub und Dreck entdeckt.

So dreckig sah es in der Xbox Series X aus:

Darum sein freundlicher Tipp: Selbst wenn ihr wie er mehrmals täglich putzt und gut lüftet, kann sich immer noch ordentlich Dreck im Inneren einer Konsole ansammeln. Ihr solltet euch also um eure Geräte kümmern und auch entgegen der Annahme ab und zu kontrollieren, ob sie nicht doch von Innen gesäubert werden muss. Spätestens wenn sie schlechter, lauter und wärmer als gewohnt läuft, wird es Zeit.

Wie kann die Konsole trotz regelmäßigem Putzens so dreckig sein? Es kommt unter anderem einfach darauf an, wo man wohnt. Manche Gebiete oder Wohnungen sind für Staub und Dreck einfach anfälliger als andere. Neben der Bebauung bzw. Natur im Umkreis spielen etwa auch Lüftungssysteme, Baustellen oder das Stockwerk eine Rolle.

Dann macht es natürlich auch noch einen riesigen Unterschied, ob ihr vielleicht haarige Haustiere habt oder in der Wohnung raucht. Beides sorgt für deutlich mehr Schmutz in der Luft, der seinen Weg natürlich auch in die Konsole oder den PC findet.

0:50 Xbox Series X in neuen Varianten: So sehen das weiße all digital-Modell und die neue Farbe aus

So reinigt ihr eure Konsolen

Egal, ob ihr eure Xbox Series X oder die PS5 sauber machen müsst, ihr solltet auf jeden Fall Vorsicht walten lassen. Zuallererst raten wir dazu, die Geräte vom Strom zu trennen. Erst dann solltet ihr euch um Staub und Dreck kümmern. Worauf ihr dabei genau achten solltet, haben wir hier ausführlicher für euch zusammengeschrieben:

Außerdem ist zu beachten, dass ihr eure Garantie für die Xbox Series X verliert, sobald ihr das Gehäuse öffnet. Befindet ihr euch also noch im Zeitraum der Gewährleistung, muss abgewogen werden, was sich mehr lohnt.

Wie sieht es im Inneren eurer Konsolen aus? Habt ihr schon mal einen Blick hineingeworfen?