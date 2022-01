Steam Deck: Releasetermin der Switch-Konkurrenz steht fest

Gehört ihr zu denjenigen, die das Steam Deck reserviert haben? Dann hat das Warten für euch bald ein Ende. Steam hat angekündigt, das Handheld schon bald zu versenden. Eigentlich sollte sich Valves Switch-Konkurrenz schon im Dezember auf den Weg zu den Kundinnen und Kunden machen, aber die Chip-Knappheit sorgte für eine Verschiebung.

Neuer Releasetermin für Februar steht fest

Darum geht es: Im Juli letzten Jahres hat Valve das neue Handheld angekündigt, das im Grunde ein tragbarer PC ist, mit dem ihr auf eure Steam-Bibliothek zugreifen und spielen könnt. Dank der höheren Leistung sollen auch aktuelle AAA-Titel flüssig auf der Taschenkonsole laufen. Alle, die von dieser Aussicht begeistert waren, konnten sich kurz nach der Ankündigung ein Exemplar reservieren.

Releasetermin im Februar: Nachdem es mit dem geplanten Versand im Dezember nicht geklappt hatte, hieß es, dass sich die Auslieferung um etwa zwei Monate verschieben werde. Jetzt gibt Valve auf Steam eine konkreten Termin, oder besser gesagt konkrete Termine, bekannt:

Am 25. Februar [kurz nach 19 Uhr] versenden wir den ersten Schwung E-Mails zur Bestellung des Decks an Kunden mit gültiger Reservierung.

Wie geht es dann weiter: Checkt unbedingt rechtzeitig das Postfach der Adresse, die ihr bei der Reservierung angegeben habt, denn die Konsole ist dann nur 72 Stunden für euch reserviert. In diesem Zeitraum müsst ihr den Kauf abschließen, sonst wird die Reservierung an die nächste Person in der Warteschlange weitergeleitet. Am 28. Februar werden die ersten Exemplare versendet.

Mehr zum Steam Deck:

Was ist, wenn ich meine Mail nicht mit "dem ersten Schwung" bekomme? Dann müsst ihr euch noch etwas länger gedulden. Weitere Mails zur Bestellung gehen im Wochentakt an Personen mit Reservierung raus. Die Reihenfolge, in der die Benachrichtigungen versendet werden, richtet sich danach, wie schnell ihr zugeschlagen habt.

Die Reservierungsgebühr wird auf den Kaufpreis aufgeschlagen, Versand ist inbegriffen. Steam bestätigt außerdem, dass ihr das Modell (es gibt drei Stück) bestellen könnt, das ihr angegeben habt.

Habt ihr das Steam Deck reserviert und könnt es nun kaum erwarten, es in den Händen zu halten oder seid ihr noch nicht überzeugt?