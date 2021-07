Umfrage: Wollt ihr euch das Steam Deck kaufen?

Valve hat mit dem Steam Deck sein erstes Handheld vorgestellt. Damit ist es möglich, sämtliche PC-Titel der Steam-Plattform herunterzuladen und zu spielen - nur eben auch unterwegs. Ein Dock zum Anschluss an den Fernseher wird es ebenfalls geben, dieses muss aber separat erworben werden. Alle weiteren Infos zum Steam Deck erfahrt ihr in unserem Übersichtsartikel.

Jetzt ist natürlich die spannende Frage: Was haltet ihr von dem potenziellen Switch-Konkurrenten? Und vor allem: Plant ihr, euch das Handheld in einer der drei verfügbaren Varianten zu kaufen? Oder seid ihr noch unentschlossen oder plant möglicherweise gar keinen Kauf? Macht mit bei unserer Umfrage und schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare!

Ab dem 16. Juli kann das Gerät bei Valve vorbestellt werden, die Auslieferung soll im Dezember 2021 erfolgen, also etwa zwei Monate nach dem Launch der Switch OLED. Den Preis für das System zu finden, war laut Valve übrigens "wichtig" aber auch schmerzhaft".