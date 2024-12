"Wenn du im Dezember Geburtstag hast und deine Frau vom Steam Autumn Sale weiß" Glückspilz bekommt gleich mehrere große Titel auf einmal geschenkt und ist nun über 440 Stunden beschäftigt.

Geschenke fetzen!

Wenn wir Videospiele verschenken, bescheren wir unseren Liebsten damit eine tolle Zeit – und genau dabei geht es doch in unserem wunderbaren Hobby. Wir reiten mit Aloy durch den verbotenen Westen, schwingen uns mit Peter Parker und Miles Morales durch New York oder versuchen garstige Larven aus unserem Kopf zu entfernen.

Zu seinem Ehrentag bekam auch Reddit-User groengert solch ein Geschenk, doch statt eines bestimmten Abenteuers bekam er gleich sechs – und damit dürfte er das folgende Lebensjahr hervorragend versorgt sein.

Sechs mal Tripple-A zum Mitnehmen bitte

Darum geht's: Unter der Überschrift "Wenn dein Geburtstag im Dezember ist und deine Frau über den Steam Herbst-Sale Bescheid weiß!" teilt groengert einen Screenshot aus Steam auf Reddit. Darauf zu sehen ist, dass er mehrere Geschenke erhalten hat.

Schauen wir uns die Liste an, staunen wir nicht schlecht, denn seine Frau hat ihm nicht ein, oder zwei große Titel im Steam-Sale besorgt, sondern gleich sechs – und dabei handelt es sich um große und umfangreiche AAA-Titel.

Mit dabei sind:

Das überaus großzügige Paket sollte groenert einige Zeit beschäftigen, denn ziehen wir die Werte von How Long to Beat zu Rate und gehen dabei davon aus, dass er alles erreichen möchte, kommen wir auf etwas mehr als 440 Stunden Spielzeit – und da ist der enorme Wiederspielwert eines Baldur's Gate 3 bisher nicht einmal berücksichtigt.

Uns überrascht aber auch, dass groenert alle diese Spiele bislang nicht gespielt hat, immerhin beinhaltete die Liste einige richtige Kracher. Aber gut für ihn, denn so hat er jetzt die Gelegenheit, die ganzen tollen Abenteuer ganz frisch zu erleben – worauf wir tatsächlich ein wenig neidisch sind. Dennoch wünschen wir ihm natürlich trotzdem alles Gute und viel Spaß.

Wie könnt ihr die Geschenk-Option auf Steam nutzen? Das ist wirklich super einfach. Legt dazu einfach einen oder mehrere Artikel in euren Warenkorb. Dort angekommen schaltet ihr in dem Feld, in dem standardmäßig "Für meinen Account" ausgewählt ist, auf "Dies ist ein Geschenk" um.

Im Anschluss könnt ihr einen oder eine Empfänger*in auswählen, eine Nachricht dazu packen und auch einen Zeitpunkt für die Übergabe festlegen. Legt ihr dafür einen Termin fest, könnt ihr es euch bis dahin sogar noch überlegen und Geschenke zurückziehen.

Habt ihr die Geschenk-Option schon einmal in so einem Umfang genutzt? Was war das größte Gaming-Geschenk, das ihr bisher bekommen habt? Verratet es uns in den Kommentaren!